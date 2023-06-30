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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رفع 30 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

صورة أرشيفيه
صورة أرشيفيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من رفع 30 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما نجحت فى ضبط (457) مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

وجرى تحرير 1264 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وشنت الأجهزة الأمنية حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، وبما يُحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الأجهزة الأمنية رفع 30 سيارة دراجة نارية متهالكة من الشوارع 457 مخالفة الدراجات النارية

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