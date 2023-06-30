تمكنت الأجهزة الأمنية من رفع 30 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما نجحت فى ضبط (457) مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

وجرى تحرير 1264 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وشنت الأجهزة الأمنية حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، وبما يُحد من وقوع الحوادث على الطرق.