في ثلاثة أيام عرض.. "مستر إكس" يحقق 5 ملايين جنيه بشباك التذاكر

حقق الفنان أحمد فهمي بفيلمه الجديد “مستر إكس”، إيرادات ضعيفة مقارنة بالثلاثة أفلام المتنافسة أمامه في موسم عيد الأضحى، وذلك بتحقيقة مساء أمس الخميس 2 مليون و350 ألف جنيه فقط، فيما كان باقي الأعمال تتراوح إيراداتهم بين الـ 6 إلى 4 ملايين، وهو ما يجعله يحل في المرتبة الأخيرة خلف “البعبع” و"تاج" و"بيت الروبي" الذي حل أولا.

وحقق “مستر إكس” الذي يجمع الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد إيرادات إجمالية وصلت إلى 5 ملايين جنيه فقط في غضون 3 أيام لعرضه بدور العرض منذ وقفة عيد الأضحى المبارك، وهو رقم تصاعدي لكنه ضعيف مقارنة بباقي الأعمال المعروضة في الموسم .

وتدور أحداث العمل حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم، وتجسد هنا الزاهد خلال الأحداث شخصية محامية ودفعتها ظروفها لترك مهنة المحاماة وتلتقى أحمد فهمى وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، فيما يجسد الفنان أكرم حسني خلال أحداث العمل شخصية مايسترو وقائد أوركسترا موسيقية ومتزوج من رانيا منصور، وتحدث بينهما العديد من المشكلات والتى تجعلهما يرغبان فى الطلاق.

والفيلم يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبوالسعود، إخراج أحمد عبدالوهاب .