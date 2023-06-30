مبادرة "العيد أحلى" تحول مراكز الشباب بسوهاج إلى وجهة ترفيهية للشباب والأطفال

في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك توجه عدد كبير من الشباب وخاصة بالقرى للاحتفال بالعيد بمراكز الشباب المختلفة، فى ظاهرة جديدة فى القرى بأن يكون مركز الشباب ملاهى ومكان للترفيه فى العيد، ففى مركز شباب عرب بني واصل التابع لإدارة شباب ساقلتة بسوهاج فتح المركز أبوابه للشباب وذلك ضمن تنفيذ مبادرة "العيد أحلى" التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة فى القرى.

يقول حسن محمود طالب، إنه توجه صباح اليوم إلى مركز الشباب برفقة أصدقاءه للمرح وممارسة الرياضة والألعاب الترفيهية المختلفة من "تنس طاولة وبلياردو وكرة قدم..إلخ " داخل مركز الشباب بقريته، مقدما الشكر لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج وإدارة النادي الذين وفروا لهم الأماكن والألعاب بالمجان.

ويضيف خالد عبد الراضى، أنه كان فى الأعياد السابقة يذهبون للملاهي أو لعب كرة القدم فى الشارع، أما الآن داخل مراكز الشباب فى أماكن نظيفة وملاعب متميزة.

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج لـ"الدستور" أنه في إطار الاحتفال تم توجيه مديري الإدارات ومدير المراكز الشبابية بالاهتمام باستقبال الأطفال والشباب منذ الصباح الباكر خلال أيام العيد وإتاحة مجموعة من الألعاب الترفيهية للأطفال وتوزيع الهدايا عليهم وفتح الملاعب للشباب لممارسة الرياضة.

وأوضح أن مديرية الشباب والرياضة بسوهاج تسعى منذ بداية العيد لإدخال البهجة على الأطفال والشباب باستقبالهم واحتوائهم داخل مراكز الشباب بدل التوجه لأماكن أخرى ضمن المبادرة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة "العيد أحلى" بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ويتم تطبيقها فى جميع مراكز الشباب المختلفة.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن جميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة جاهزة لاستقبال الرواد طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، وذلك ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب المختلفة.