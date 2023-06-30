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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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في ذكرى ثورة 30 يونيو.. مشروعات قومية نجحت رغم التحديات (فيديوجراف)

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

شهدت مصر كمًا هائلا من التحديات منذ أحداث يناير مرورًا بثورة 30 يونيو وإلى الوقت الحالى.

وفى هذا الصدد، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمة له بقمة الحكومات العالمية، قائلا إن التحديات التى شهدتها مصر كانت متوازية، كما أشار إلى أنه حرص على مجابهة كل هذه التحديات فى آن واحد دون تجاهل أى منها.

واستعرضت فضائية “إكسترا نيوز” أبرز المشروعات التى نجحت رغم التحديات وجاءت علي النحو التالي: 

_530 مبجاوات لشبكة الكهرباء من الكهرباء من مصادر الطتقة المتجددة.

_الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي وبدء التصدير.

_القضاء على أزمة انقطاع الكهرباء. 

_ تحقيق مشروعات في قطاع التعليم بنسبة 94.8%. 

_تنفيذ  605 مليون  مشروع7 بنية تحتية. 

_المدارس بنسبة 16.8  % وزادت أعداد الفصول بنسبة 11.2% . 

_القضاء على قوائم الانتظار . 

_الكشف على 88 مليون  مواطن من مبادرة 100 مليون صحة. 

_القضاء على فيروس سي نهائياً. 

_ تطهير سيناء من الجماعات الإرهابية التى استوطنتها. 

_تدشين مشروعات التنمية الشاملة بسيناء . 

_ إغلاق أكتر من 4000 نفق. 

_إطلاق عملية حق الشهيد ستمبر عام 2015.

 

 

 

 

100 مليون صحة الإكتفاء الذات الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي أزمة انقطاع الكهرباء

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