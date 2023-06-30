"ديوان" تطرح طبعة مصرية من "أسوار عين توران" لـ جنى فواز الحسن

تطرح دار ديوان للنشر والتوزيع، طبعة مصرية من رواية "أسوار عين توران" للكاتبة جنى فواز الحسن، التي سبق وأن ترشحت لجائزة البوكر العالمية للرواية العربية، والتي تأتي بعد 9 سنوات على صدور روايتها "طابق 99".

تدور أحداث رواية "أسوار عين توران" في بلدةٍ نائية تقع في إحدى بقاع هذا العالم، يعيش السكّان مخاوفًا وهواجس مرتبطة بحلول لعنةٍ غامضة الأسباب على قريتهم في الماضي. وحدها "الحبة البيضاء" التي يتناولونها بانتظام وبتوصيات من القائمين على البلدة، "الطبيب" و"الآغا"، تهدّئ من روعهم وتمدّهم بالقوة والقدرة على التحلي بالصبر والعيش بثبات.

لا تشبه بلدة "عين توران" أيّ مكانٍ آخر، كلّ ما فيها منتظم بشكل دقيق، ساعات النوم وجداول الطعام الأسبوعية، وحتى أنواع السيارات المسموح بها هناك. ومع كلّ هذه القوانين، هناك خطة لبناء سورٍ يمتدّ على طول حدود البلدة لحمايتها أكثر وأكثر من الحسّاد والطامعين.

أسوار عين توران لا تتحدث فقط عن الأسوار التي تُسيّج لرسم حدودٍ جغرافية، بل أيضًا الأسوار التي يحيط بها الإنسان نفسه، ليصبح أسيرها في الكثير من الأوقات. فهل هي أسوارٌ تحمي أم تكبّل؟ تلك هي الأسئلة التي تطرحها الرواية.

نبذة عن جنى فواز الحسن

جنى فواز الحسن، كاتبة وروائية لبنانية، مولودة في شمال لبنان عام 1985، حاصلة على بكالوريوس وإجازة تعليمية في الأدب الإنجليزي وتتابع دراسة الماجستير، نشرت تحقيقات ومقالات في صحف عدة، كما نشرت نصوصا أدبية وقصص قصيرة في ملحق النهار الثقافي وملحق نوافذ ومجلة البحرين الثقافية.

صدرت روايتها الأولى "رغبات محرمة" عام 2009 ونالت عنها جائزة سيمون الحايك في البترون، شمال لبنان، ورشحت روايتها الثانية "أنا، هي والأخريات" إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها عام 2013.