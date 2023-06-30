ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ديوان" تطرح طبعة مصرية من "أسوار عين توران" لـ جنى فواز الحسن

أسوار عين توران
أسوار عين توران

تطرح دار ديوان للنشر والتوزيع، طبعة مصرية من رواية "أسوار عين توران" للكاتبة جنى فواز الحسن، التي سبق وأن ترشحت لجائزة البوكر العالمية للرواية العربية، والتي تأتي بعد 9 سنوات على صدور روايتها "طابق 99".

تدور أحداث رواية "أسوار عين توران" في بلدةٍ نائية تقع في إحدى بقاع هذا العالم، يعيش السكّان مخاوفًا وهواجس مرتبطة بحلول لعنةٍ غامضة الأسباب على قريتهم في الماضي. وحدها "الحبة البيضاء" التي يتناولونها بانتظام وبتوصيات من القائمين على البلدة، "الطبيب" و"الآغا"، تهدّئ من روعهم وتمدّهم بالقوة والقدرة على التحلي بالصبر والعيش بثبات.

لا تشبه بلدة "عين توران" أيّ مكانٍ آخر، كلّ ما فيها منتظم بشكل دقيق، ساعات النوم وجداول الطعام الأسبوعية، وحتى أنواع السيارات المسموح بها هناك. ومع كلّ هذه القوانين، هناك خطة لبناء سورٍ يمتدّ على طول حدود البلدة لحمايتها أكثر وأكثر من الحسّاد والطامعين.

أسوار عين توران لا تتحدث فقط عن الأسوار التي تُسيّج لرسم حدودٍ جغرافية، بل أيضًا الأسوار التي يحيط بها الإنسان نفسه، ليصبح أسيرها في الكثير من الأوقات. فهل هي أسوارٌ تحمي أم تكبّل؟ تلك هي الأسئلة التي تطرحها الرواية.

نبذة عن جنى فواز الحسن 

جنى فواز الحسن، كاتبة وروائية لبنانية، مولودة في شمال لبنان عام 1985، حاصلة على بكالوريوس وإجازة تعليمية في الأدب الإنجليزي وتتابع دراسة الماجستير، نشرت تحقيقات ومقالات في صحف عدة، كما نشرت نصوصا أدبية وقصص قصيرة في ملحق النهار الثقافي وملحق نوافذ ومجلة البحرين الثقافية.

صدرت روايتها الأولى "رغبات محرمة" عام 2009 ونالت عنها جائزة سيمون الحايك في البترون، شمال لبنان، ورشحت روايتها الثانية "أنا، هي والأخريات" إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها عام 2013.

أسوار عين توران بوكر البوكر دار ديوان للنشر والتوزيع قصص قصيرة عين توران ديوان للنشر دار ديوان للنشر جنى فواز الحسن جائزة البوكر العالمية للرواية العربية

الأكثر قراءة

التصريح بدفن جثتي شاب وفتاة لقيا مصرعهما غرقا في مياه نهر النيل بالصف

الرئيس السيسي للشعب: صمودكم منذ 30 يونيو سيظل محلا لدراسة المفكرين والباحثين

في ذكرى 30 يونيو.. "الهجرة" تبرز الجهود التي قدمتها للمصريين بالخارج خلال الأزمات

"الأحكام في أسبوع".. الإعدام لـ4 متهمين بقضية ولاية السودان الإرهابية و15 عامًا لعامل بتهمة قتل

الرئيس السيسى: أجدد العهد معكم على الإخلاص والعمل لمصر وحدها

"حدث ليلا".. انتشال جثتي شاب وفتاة غرقا في "نيل الصف" وضبط شاب طعن والدته وشقيقه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟