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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحفظ على سائق سيارة صدم طفلا في القنطرة شرق بالإسماعيلية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تحفظت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، على قائد سيارة لقيامه بصدم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، في مركز ومدينة القنطرة شرق.

وتلقى  اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة،يفيد بإصابة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، جراء تعرضه للصدم من قبل سيارة ملاكي يقودها شاب، بإحدى طرق مركز ومدينة القنطرة شرق.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة، ومعرفة أسباب الحادثة، وتحرير المحضر اللازم، ودفع مرفق الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل الطفل المصاب إلى المستشفى.  

- وضع الطفل المصاب وحالته الصحية

وقالت مصادر طبية إن المصاب وصل إلى المستشفى وهو يعاني من كدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد بالاصابة إلى إصابته إصابة بالغة في القدمين، حيث تم اسعافه وايداعه في المستشفي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.  

وتبين إن الطفل المصاب يدعى مازن محمد صبحي عطية يبلغ من العمر 8 سنوات، ومن جهة أخرى تحفظت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، على قائد السيارة والذى تبين أنه يدعي "جمال د. س . م"، يبلغ من العمر 18عاما، حيث أصاب الطفل وهو يقود السيارة بسرعة جنونية.

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