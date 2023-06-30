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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

هبوط أرضي بجوار مستشفى المبرة بالمحلة.. والأهالي يطالبون بمحاسبة المقصرين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهدت منطقة مستشفى المبرة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انهيار الطريق وهبوطه مما أدى إلى وجود حالة من الغضب بين المواطنين خوفا من سقوط سيارة أو تعثر دراجة نارية.


وأكد أحمد عبد المتجلى من أهالى المحلة، أنهم يستغيثون بالدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية بالتحرك قبل سقوط سيارة أو دراجة نارية داخل تلك المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة تم رصفها منذ فترة بسيطة.


وأضافت الحاجة سامية عبد العزيز من أهالى المنطقة، أن الأهالي خائفين من سقوط أى سيارة أو تعثر كبار السن والأطفال فى تلك الحفرة مطالبين المسؤلين بالتدخل ومحاسبة المقصرين.

 

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هبوط ارضى بجوار مستشفى المبرة بالمحلة والاهالى يطالبون بمحاسبة

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