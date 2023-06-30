حماة الوطن: نجاح ثورة 30 يونيو مهد لمرحلة البناء واسترداد مكانة مصر

قال علاء صديق الأمين العام المساعد لأمين عام المواطنة حزب حماة الوطن، أن ثورة 30 يونيو أعادت مصر للمصريين مرة أخرى، ومهدت الطريق للجمهورية الجديدة، وأعادت الأمن والاستقرار الشارع المصري، وعادت مصر دولة قوية مستقرة لها دورها وثقلها في منطقة الشرق الأوسط مشيرة أنه بعد نجاح ثورة 30 يونيو وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتبدأ مصر مرحلة من البناء المستمر والعمل من أجل أن تسترد مكانتها.

وهنأ “صديق” الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو العظيمة قائلًا: تظل ثورة 30 يونيو من أعظم الثورات في تاريخ مصر الحديثة، وعلامة فارقة في تاريخ المصريين بعد أن أنقذت مصر من مصير مجهول كانت تحيكه جماعة الإخوان الإرهابية والتي أردت طمس هوية الشعب المصري لولا تلك الثورة الخالدة.

وأضاف في تصريحات له اليوم: “على كل مصرى ووطنى شريف يجب التهنئة للقوات المسلحة المصرية التي انحازت للشعب المصري وإرادته، مشيرًا إلى أن مصر منذ تولي الرئيس السيسي، عادت لها مكانتها على كافة الأصعدة، خارجيا فبعد تجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي في 2013، عادت مرة أخرى وتولت رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذلك الزيارات الخارجية للرئيس السيسي والعلاقات مع كافة دول العالم ونجحت مصر أيضا في تحقيق طفرة داخليا في كافة المجالات، والذي جعل مصر تصمد أمام الأزمات الأخيرة كأزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، حفظ الله مصر ورجالها الاوفياء وشعبها الأبي ليوم الدين”.