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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يهنئ السيسي بـ30 يونيو: أعادت لمصر مكانتها الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،

بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، جاء فيها: "يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو والتي أعادت لمصر مكانتها الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي تحت قيادتكم الرشيدة..أعادها الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالتقدم والرقي والازدهار، وحفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير". 

 

كما بعث محافظ أسوان برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وعدد من الوزراء. 

 

وأعرب عن أمنياته بأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه أو سوء، وفى نفس السياق تقدم اللواء أشرف عطية  بخالص التهنئة للشعب المصري وأهالي محافظة أسوان والجهاز التنفيذي للمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات العسكرية والأمنية والمجتمعية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وينعم عليها بالخير والتقدم والازدهار. 

وأكد أن العالم وقف احتراما عند يوم ٣٠ يونيو لأنه حقق إرادة الشعب المصري وعبّر عن إصراره على إعلاء كلمته في اختيار مصيره، مشيرا إلى أن جميع الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية كانت نتاج هذه الثورة المجيدة التى ساهمت فى تحقيق البناء والتنمية والعمران بشكل غير مسبوق. 

 

30 يونيو التهنئة للشعب المصري الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان القيادات العسكرية

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