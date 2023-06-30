"الأحكام في أسبوع".. الإعدام لـ4 متهمين بقضية ولاية السودان الإرهابية و15 عامًا لعامل بتهمة قتل

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "الأحكام في أسبوع".

الإعدام شنقًا لـ4 متهمين فى قضية ولاية السودان الإرهابية

أصدرت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها على 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية السودان الإرهابية" بالإعدام شنقا.

وعاقبت متهم واحد بالسجن المؤبد و3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات والسجن المشدد 3 سنوات لمتهم واحد.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهم من عدمه.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي، وسامح شعبان.

المشدد 10 سنوات للمتهم بحرق فكهانى فى بولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة تاجر ملابس، بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامه في الشروع في قتل وحرق فكهاني بسبب خلافات بينهم في منطقة بولاق الدكرور.

حصلت على أمر إحالة تاجر ملابس إلى محكمة الجنايات؛ متورط في الشروع في قتل وحرق فكهاني بسبب خلافات بينهم في منطقة بولاق الدكرور.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة تتهم «رشاد. ح»، 41 سنة، تاجر ملابس، متورط في الشروع في قتل «عمرو. م»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وعقد العزم على قتله إثر خلاف نشب بينهم وعد لذلك مادة سريعة الاشتعال، وانتظر حال وصول المجني عليه ومروره أمامه، وألقى عليه المادة الحارقة لإشعال النيران به.

السجن المشدد 3 سنوات لـ 5 متهمين فى "عنف الظاهر"

قضت الدائرة الثالثة، إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، بمعاقبة 5 متهمين في القضية رقم 3480 لسنة 2013 الظاهر، والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث عنف الظاهر" بالسجن المشدد 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي، وسامح شعبان.

"كان رايح يصلى الجمعة".. المشدد 15 عامًا لعامل بتهمة قتل آخر فى الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة، حضوريا بالسجن المشدد 15 سنة لعامل مقيم بعزبة بيومي بقرية الحصاينة مركز السنبلاوين، وذلك لإدانته بقتل عامل مستخدمًا سلاح ناري بندقية آلية أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة بسبب خلافات سابقة بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهى، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبد المعبود القطان، وأمانة سر ‏محمد عبد الهادى، ومحمد طه محمد

المشدد لـ9 خطفوا عاملًا لإجباره على التنازل عن قضايا فى الدقهلية

أصدرت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنصورة حكمها حضوريا لـ6 متهمين وغيابيا لثلاثة آخرين، وذلك بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول فى القضية، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد أيضا 5 سنوات لثلاث متهمين، وكذلك السجن المشدد ثلاث سنوات لـ5 متهمين آخرين بتهمة خطف عامل وسرقوه تحت تهديد السلاح.