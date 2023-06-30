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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 12 إثر انقلاب ميكروباص بطريق "الإسكندرية- مطروح"

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 12 شخصا، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "الإسكندرية- مطروح"، وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.  

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم " علي فتحي عبدالرحيم 28 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، يسري ماهر عادل 23 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، احمد محمود احمد 28 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد عادل صالح 22 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فتحي محمد علام 23 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، زياد شريف عبدالوجيد 21 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

وأصيب أيضا في نفس الحادث " محمد عبدالعزيز عبدالغفار 30 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ممدوح محمد مصطفى 25 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جابر ابراهيم عباس 22 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، محمود محمد عبدالوهاب 19 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عمر ياسر مرشدي 24 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبدالرحمن ابراهيم بكر 12 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ".

وقام الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة. 

اصابة 12 شخصا حادث انقلاب ميكروباص طريق الإسكندرية مطروح مستشفى العلمين النموذجي اسماء المصابين

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