ينتهي 12 يوليو.. "الرسل" أقدم صوم عرفته الكنيسة منذ نشأتها

تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل 2023، والذي بدأته من الإثنين 5 يونيو 2023، حتى 12 يوليو 2023، أي 37 يومًا متصلاً.

ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، والتي يسمح فيها بأكل السمك، ماعدا يومي الجمعة والسبت، وهو أول الأصوام الكنسية، التي تبدأها الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد.

وصوم الرسل كان أول صيام صامته الكنيسة المسيحية لأن الرسل صاموا هذا الصيام، ومدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة، بعد 8 أسابيع من عيد الفصح يأتي يوم الأحد لجميع القديسين، وفي اليوم التالي الاثنين، يبدأ صوم الرسل ويستمر الصوم حتى 12 يوليو عيد الرسولين بطرس و‌بولس وقد تصل مدة الصوم إلى 42 يوماً.

وكان البابا شنودة الثالث، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الـ117، قد قال في مقالة سابقة له عن صوم الرسل، لا يستهن أحد بصوم آبائنا الرسل، فهو أقدم صوم عرفته الكنيسة المسيحية في كل أجيالها وأشار إليه السيد بقوله “ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون”.

وتابع: وصام الآباء الرسل، كبداية لخدمتهم، فالرب نفسه بدأ خدمته بالصوم، أربعين يومًا على الجبل، وصوم الرسل إذن، هو صوم خاص بالخدمة والكنيسة، موضحا أن صومهم مصحوبًا بالرؤى والتوجيه الإلهي، كان مصحوبًا أيضًا بعمل الروح القدس وحلوله.

ولفت إلى أنه أمور مهمة، تميز بها صوم آبائنا الرسل، منها الصوم، والصلاة، والخدمة، وعمل الروح القدس، ويسرنا أن يعمل الروح القدس خلال الصوم، وأن تأتي الدعوة الإلهية خلال الصوم، وأن تتم سيامة الخدام أثناء الصوم أيضًا، وأن يبدأ الخدام بالصوم، قبل البدء بالخدمة.

واختتم أما صوم الرسل فهو من أجل الخدمة والكنيسة، على الأقل لكي نتعلم لزوم الصوم للخدمة، ونفعه لها. نصوم لكي يتدخل الله في الخدمة ويعينها، ونصوم لكي نخدم ونحن في حالة روحية. ونصوم شاعرين بضعفنا.. كم اشتهينا مجيء هذا الصوم، خلال الخمسين المقدسة.