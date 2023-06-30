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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

توفي إثر أزمة قلبية.. تشييع جنازة المخرج إيهاب أبو زيد من التجمع اليوم

المخرج الراحل إيهاب
المخرج الراحل إيهاب أبو زيد

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم المخرج الكبير إيهاب أبو زيد رئيس شبكة قنوات النهار، بسبب أزمة قلبية مفاجئة مما سبب صدمة كبيرة في الوسط الفني والإعلامي.

ومن المقرر أن تشيع جنازة المخرج إيهاب أبو زيد من مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس على أن يدفن بمقابر الأسرة عند الكيلو 26 طريق السويس الصحراوي.

ونعى الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الراحل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، : "لاحول ولاقوة إلا بالله.. إيهاب أبو زيد لسه باعتلي السلام إمبارح كان وداع.. الدنيا لا تستحق ذرة حزن أو اهتمام أو انشغال أو زعل أو أى حاجه.. دعواتي لك بالرحمة والمغفرة في صلاة الفجر من الحرم المكي بإذن الله.. الله يرحمك".

وفاة المخرج إيهاب أبو زيد المخرج إيهاب أبو زيد إيهاب ايهاب أبو زيد رئيس شبكة قنوات النهار

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