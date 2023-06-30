توفي إثر أزمة قلبية.. تشييع جنازة المخرج إيهاب أبو زيد من التجمع اليوم

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم المخرج الكبير إيهاب أبو زيد رئيس شبكة قنوات النهار، بسبب أزمة قلبية مفاجئة مما سبب صدمة كبيرة في الوسط الفني والإعلامي.

ومن المقرر أن تشيع جنازة المخرج إيهاب أبو زيد من مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس على أن يدفن بمقابر الأسرة عند الكيلو 26 طريق السويس الصحراوي.

ونعى الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الراحل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، : "لاحول ولاقوة إلا بالله.. إيهاب أبو زيد لسه باعتلي السلام إمبارح كان وداع.. الدنيا لا تستحق ذرة حزن أو اهتمام أو انشغال أو زعل أو أى حاجه.. دعواتي لك بالرحمة والمغفرة في صلاة الفجر من الحرم المكي بإذن الله.. الله يرحمك".