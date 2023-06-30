طلائع الجيش يصطدم بسيراميكا كليوباترا فى مباراة مصيرية بصراع الهروب من شبح الهبوط

يشهد ملعب جهاز الرياضة العسكري، في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، مواجهة مصيرية في صراع الهبوط بين طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

طلائع الجييش بقيادة عبد الحميد بسيوني، يحتل المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة من سبعة انتصارات و11 تعادلا و13 هزيمة وسجل 30 هدفا ودخل مرماه 41 هدفا وجمع ست نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على سموحة والإسماعيلي والهزيمة أمام الأهلي والزمالك، كما خرج من بطولة كأس مصر بعد هزيمته أمام البنك الاهلي بركلات الترجيح ويسعى للفوز ورفع رصيده إلى 35 نقطة والتفوق على الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا وأسوان وغزل المحلة والتساوي مع البك الأهلي.

عبد الحميد بسيوني طالب لاعبيه بغاق ملف الخروج من بطولة كأس مصر والتركيز في المباريات المتبقية ببطولة الدوري حتى ييستطيع الفريق البقاء مع الكبار.

على الجانب الأخر يحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة حلمي طولان المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة من ستة انتصارات و15 تعادلا وعشر هزائم وسجل 29 هدفا ودخل مرماه 30 هدفا وجمع ثلاث نقاط فقط من أخر خمس مباريات بالتعادل مع غزل المحلة وفاركو وسموحة والهزيمة أمام فيوتشر والأهلي وخرج من بطولة كأس مصر بعد هزيمته أمام المقاولون لكنه صعد لنهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بعد فوزه على الاتحاد وإذا نجح في الفوز على طلائع الجيش سيرتفع رصيده إلى 36 نقطة ويقطع خطوة كبيرة نحو البقاء في دوري الأضواء .

حلمي طولان أكد للاعبيه أن مباراة اليوم لاتقبل القسمة على إثنين ولابديل عن حصد النقاط الثلاث لأن الهزيمة ستجعل الفريق يعاني بشدة ويدخل لعبة الحسابات المعقدة في الأسبوعين الأخيرين .

يدير المباراة إبراهيم نورالدين ويساعده سمير جمال وسيد نافع ومعهم أحمد ناصر عباس حكما رابعا ومصطفى الشهدي حكم فيديو وهيثم الشريف مساعد حكم فيديو.