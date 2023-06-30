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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي السويس يحتفلون بالعيد على أنغام المزمار في الممشى.. والأطفال يتسابقون بالدراجات (صور)

الاطفال في السويس
الاطفال في السويس

شهد ممشى أهالي السويس سباقات بمضمار الدراجات والاسكيت بين الأطفال، بدءًا منتصف ليل ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وحتى فجر يومه الثالث.

وساعد اعتدال الطقس على زيادة إقبال المواطنين على ممشى أهالي السويس وحدائق بورتوفيق المفتوحة، لاسيما تلك التي تطل على مياه خليج السويس.

وتفاعل رواد حدائق الممشى مع عازفي المزمار وارتفع التصفيق على إيقاعات الطبل البلدي وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وعلى الجانب الآخر من الطريق، امتلأت كافيهات ممشى النخيل بالرواد من بعد غروب الشمس حتى فجر اليوم التالي.

ويقول محمد عبد الهادي، موظف بإحدى الشركات في السويس، إن حدائق ومنتزهات السويس تشهد زحاما خلال اليومين الثالث والرابع من عيد الأضحى المبارك بشكل أكبر من اليومين الأول والثاني.

وأرجع عيد الهادي ذلك لانشغال المواطنين بطقوس الذبح والاضاحي خلال اليومين الأول والثاني.

وترى نهاد علي، ربة منزل، أن الأسر تفضل الخروج للمتنزهات بعد منتصف الليل، لاستغلال ساعات الليل المبكرة في تبادل الزيارات العائلية وصلة الأرحام.

ويقول محمد عبد الهادي، موظف في إحدى شركات السويس، إن حدائق ومنتزهات السويس تشهد زحامًا خلال اليومين الثالث والرابع من عيد الأضحى المبارك بشكل أكبر من اليومين الأول والثاني.

ويعزو عبد الهادي ذلك إلى انشغال المواطنين بطقوس الذبح والأضاحي خلال اليومين الأول والثاني.

وترى نهاد علي، ربة المنزل، أن الأسر تفضل الخروج للمتنزهات بعد منتصف الليل، لاستغلال ساعات الليل المبكرة في تبادل الزيارات العائلية وصلة الأرحام.

ويقول أحمد حامد، بائع ذرة مشوية، إن إقبال المواطنين على الحدائق المفتوحة خلال أيام العيد يضاعف حجم بيعهم بعد تراجع معدلات البيع خلال فترة الامتحانات.

واستمرت حركة المواصلات بين الأربعين وبورتوفيق حتى ساعات الفجر، على غير العادة لخط سير المواصلات في تلك المنطقة، حيث تتوقف المواصلات من الأربعين إلى بورتوفيق خلال الأيام العادية في الواحدة صباحًا على أقصى تقدير.

الاطفال في السويس
الاطفال في السويس
الاطفال في السويس
الاطفال في السويس
الاطفال في السويس
الاطفال في السويس
الاطفال في السويس
الاطفال في السويس
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مصر السويس عيد الأضحى العيد الحدائق

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