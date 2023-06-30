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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"سين سؤال".. عرض مسرحى بمسرح جلال الشرقاوى.. قريبا

العرض المسرحي سين
العرض المسرحي سين سؤال

يجري المخرج ايهاب سالم على خشبة مسرح  جلال الشرقاوى، بروفات مكثفة ويومية  لانطلاق العرض المسرحى "سين سؤال" ومن المقرر عرضه في النصف الثانى من يوليو الجاري.
 

 "سين سؤال " يناقش بعض سلبيات المجتمع من خلال العادات والتقاليد  بقالب كوميدي اجتماعي   
العرض تأليف كريم حسين، بطولة نجوم المستقبل سيف الله إيهاب  - ايسل حسن  - رقية إبراهيم  - جودي فؤاد  - كنز عزت - أمنية أحمد - شهد جابر - أروي محمود  - ريهام عصام - جني إيهاب 
ندى سعيد - شهد شريف - انجي عصام - آيه سعد -ايمان عبدالله  - ندي محمود - حمزه المقدام - طارق نبيل -ناجي حسن - محمد اشرف - عبدالرحمن حسن - شهاب خالد -محمد اشرف - شهاب خيري - كريم رمضان  - أسامه سيد محمد محمود – أحمد سكر  مساعدين إخراج ندى سعيد محمود عادل  -ريهام عصام  ، مخرج منفذ  -مهند الصادق  إخراج إيهاب سالم.


يذكر أن المخرج" ايهاب سالم" له العديد من العروض المسرحية التي عرضت  بمسارح مصر منها الطوق و الإسورة، حلم يوسف، راشومون، مدرسة المشاغبات، حزام ناسف، عوده عفكروش، مكبث، ثوره الموتى، لما روحي طلعت، مطلوب مخرج كليوبترا، يوليوس قيصر، عطيل، سفينة نوح، مذكرات غريبة وغيرها.

المخرج ايهاب سالم العرض المسرحي سين سؤال مسرح جلال الشرقاوى

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