نسبة النجاح فى امتحان مادة الجعرافيا للثانوية العامة لعام 2023

ينتظر طلاب الثانوية العامة بفارغ الصبر الاعلان الرسمى للنتيجه امتحانات شهادة الثانوية العامة، ويتابع اولياء الامور والطلاب نسبة النجاج امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2023 وجميع المواد التى يتم اعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم وقد ادى نحو 1824 طالب وطالبة امتحانات الثانوية هذا العام .

نسبة النجاج فى مادة الجغرافيا لثانوية العامة 2023

يحاول طلاب الثانوية العامة واولياء الامور معرفة نسبة النجاج فى مادة الجغرافيا لثانوية العامة 2023، جيث قد عقد امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2023، في المدارس ورقيًا بنمط الأسئلة الموضوعية «اختيار من متعدد» بنسبة 85% والتي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، ومقاليًا بنسبة 15%، وذلك وفقا لما أعلن عنه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

توزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا 2023

كما سيتم توزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة لعام 2023 ، فالدرجة الكلية للأسئلة الموضوعية 56 درجة، والدرجة الكلية للأسئلة المقالية 4 درجات، ليبلغ إجمالى عدد الدرجات لتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا ثانوية عامة 2023 هي 60 درجة.

ولم تعلن وزارة التربية والتعليم حتى الآن عن نسب النجاح في مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العام لعام 2023.

ضوابط تصحيج اجابات امتحانات الثانوية لعام 2023

اعلنت وزارة التربية والتعليم عن ضوابط تصحيج اجابات امتحانات الثانوية لعام 2023

عدد (2) مصححين لكل سؤال من اسئله الامتحانات المقالية .

سيتم التصحيج باستخدام اجهزة التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء.

وفي حال وجود اختلاف اكثر من نصف درجة بين تقديري المصححين سيتم الاستعانة بمصحح ثالث لتاكد من الامر

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يوجة بضرورة تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية لكافة طلاب الثانوية العامة

يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة وفقا لنماذج الإجابة المعتمدة من قبل لجنة الخبراء المشكله من الوزارة .

لا توجد عينة عشوائية في التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2023.