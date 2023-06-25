فرحة عارمة تسيطر على طلاب الشعبة الأدبية بعد انتهاء امتحان الجغرافيا

بشر امتحان مادة الجغرافيا طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة، لينتهون منه وهم مطمئنين أنهم اجتازوه بسهولة مع توقعاتهم بحصد تقديرات جيدة.

ورصدت الدستور آراء الطلاب حول المادة، وجاءت كالتالي..

سمر عمر، طالبة بالثانوية العامة الشعبة الأدبية، قالت في تصريحات خاصة لـ الدستور إن امتحان الجغرافيا كان سهلا وبسيطًا، متابعة: "الجغرافيا حلوه بس فيها أسئلة غير مباشرة عايزه الطالب المذاكر اوى، الحمد لله عقبال باقي المواد يارب ويعديها على خير".

وأكد طلاب مدرسة زهراء حلوان الثانوية بنات أن امتحان الجغرافيا جاء على عكس توقعاتهم، حيث كان في مستوى الطالب المتوسط، وأوضح سعيد محمود لـ "الدستور" أن الامتحان كان في المتوسط ولكن به بعض “التكات”.

"خلصنا قبل الوقت"، بهذه الكلمات وصف وليد وائل امتحان مادة الجغرافيا، حيث استطاع أغلب الطلاب الانتهاء من الإجابة على الأسئلة قبل انتهاء الوقت المحدد لها، وأكد أن أكثر ما احتاج لتركيز كانت بعض الأسئلة فقط.

وأكد يوسف جمال، أن الامتحان كان سهلًا ومباشرًا، حيث كان يتضمن الكثير من الأسئلة السهلة والمباشرة، وأن الامتحان من داخل المنهج.

وخرجت الطالبات من مدرسة الشهيد نقيب علي أحمد شوقي الثانوية بنات وقد بدت على وجوههن الفرحة بمستواه

فقالت الطالبة مايا محمود قالت: الامتحان سهل، وجاء في مستوى الطالب المتوسط، كما أنه أسئلته جاءت ضمن محتوى الكتاب المدرسي.

وأوضحت عدد من الطالبات من بينهم الطالبة نورهان أحمد أن الامتحان كان به بعض الأسئلة غير المباشرة، والتي تحتاج أن يكون الطالب "حافظ وفاهم" للمنهج، كما أكدت الطالبة منى محسن أن كراسة المفاهيم التي يتسلمها الطلاب جاء منها لا يقل عن ١٢سؤالًا من الامتحان.

وقالت علياء كريم ، الطالبة في الشهادة الثانوية العامة إن امتحان الجغرافيا كان سهلًا جدا، وبسيط واسئلته كانت مباشرة، إلا أنه كان طويل ويحتاج لوقت اضافي

فيما قالت فاطمة عبدالله الطالبة في الشهادة الثانوية العامة ان الجغرافيا جاءت سهلة على غير المتوقع، إلا أن الامتحان كان طويل، ولم يكن لدينا الوقت الكافي للمراجعة.

وأضافت رحمة محمد، الطالبة في الشهادة الثانوية العامة أن الجغرافيا كانت بسيطة والاسئلة كانت واضحة، لكن الامتحان كان يحتاج وقت إضافي للمراجعة.

وقالت آية محمد، إحدى طالبات الصف الثالث الثانوي بمدرسة الوراق الثانويه للبنات بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن امتحان مادة الجغرافيا كان غاية في السهولة وكافة الأسئلة جاءت بشكل مباشر وواضح.

وأوضحت إسراء ماهر، إحدى طالبات الصف الثالث الثانوي أن امتحان مادة الجغرافيا أدخل الفرحة والسرور على طلاب الثانوية العامة وهو سبب في استقبال العيد بشكل مبهج.

وأضافت أمنية حسن، إحدى طالبات الصف الثالث الثانوي أن امتحان مادة الجغرافيا لم يشهد أي أسئلة صعبة وجميع الأسئلة كانت واضحة، كما أن الوقت كان كافي لإتمام جميع الأسئلة.

وأعرب الطالب محمد أيمن عن سعادته بمستوى المادة، مشيرًا إلى أن الأسئلة كانت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، وكان هناك بعض النقاط القليلة التي كانت تحتاج إلى التدقيق والتركيز وهو أمر طبيعي للتمييز بين الطالب المتميز من غيره.

وأضاف أن الخرائط هى فقط كانت غير واضحة في الورق و استغرقت بعض الوقت لتحديد المطلوب منها بسهولة.

و قال الطالب محمد شعبان وهو في المدرسة ذاتها بشعبة علمي علوم حيث أدى امتحان الكيمياء، وأشار إلى أن الامتحان لم يكن متوقعا وكان به العديد من النقاط الصعبة والتي كانت تحتاج إلى مزيد من الوقت.

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