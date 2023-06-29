إصابة مواطن داخل محل جزارة بأبو النمرس

أصيب مواطن أثناء عملية الذبيح داخل محل جزارة أول أيام عيد الأضحى بقرية شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب الجيزة.

البداية بتلقي الرائد مصطفي رشوان، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها إصابة أحد الأشخاص داخل محل جزارة بقرية شبرامنت بدائرة المركز، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ.

بالفحص تبين إصابة "أ.ب" أثناء عملية الذبيح أول أيام عيد الأضحى المبارك، جري نقل المصاب إلي مستشفي شبرامنت لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.