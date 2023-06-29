كل ما تريد معرفته عن إنتاج وصناعة الفوسفات فى مصر

تُعد مصر واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الفوسفات على مستوى العالم، وتحتل المرتبة العاشرة عالميًا في إنتاج الفوسفات الطبيعي.

تعتبر صناعة الفوسفات من أهم صناعات الثروة المعدنية في مصر ولها دور استراتيجي في الاقتصاد المصري.

وتنشر «الدستور» كل ما تريد معرفته عن إنتاج وصناعة الفوسفات في مصر:

الاحتياطات والمواقع:

تحتوي مصر على احتياطات هائلة من الفوسفات منتشرة فى معظم مناطق ومحافظات مصر ومنها «أبو طرطور بالوادى الجديد، والبحر الأحمر، إدفو والسباعية ووادى الشغب بمحافظة أسوان، وادى النيل، القصير، سفاجا»، والعديد من المواقع الكثيرة الأخرى، وحتى الأن لم يعرف حجم الاحتياطي المؤكد من الفوسفات فى مصر، ولكن اتخذت الحكومة المصرية مؤخراً قراراً عاجلاً بسرعة الانتهاء من عملية تقييم الاحتياطى المؤكد من الفوسفات خلال العام الجاري 2023، حتى يتم إنشاء مصانع جديدة للأسمدة الفوسفاتية وبدء تصدير المنتج بدلاً من تصديره خام.

وحسب الاحتياطي الجيولوجي الغير مؤكد يوجد أكثرمن 30 مليار طن فوسفات فى مصر، وتنتج مصر نحو أكثر من 5 ملايين طن سنوياً من الفوسفات، يتم تصدير أكثر من 3 ملايين طن منهم، إلى دول الهند وماليزيا وبعض الدول الأوروبية.

عمليات التعدين:

تتم عمليات التعدين بواسطة شركات مصرية مملوكة للدولة تابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية مثل شركة فوسفات مصر، والنصر للتعدين، والوادى الجديدة للطفلة الزيتية والثروة المعدنية، والشركة المصرية للثروات التعدينية .

ويتم استخراج الفوسفات في مصر عن طريق التعدين السطحي، يتضمن ذلك إزالة الطبقات العلوية من التربة والصخور للوصول إلى الفوسفات، ثم يتم سحق الصخور وغسلها لفصل الفوسفات عن الشوائب.

صناعة الأسمدة:

يعتبر إنتاج الأسمدة الفوسفاتية من أهم الأغراض النهائية للفوسفات في مصر، حيث تتم صناعة الأسمدة بواسطة خلط الفوسفات مع مواد أخرى مثل النيتروجين والبوتاسيوم لإنتاج أسمدة مركبة.

الاستخدامات الصناعية:

بالإضافة إلى صناعة الأسمدة، يتم استخدام الفوسفات في صناعات أخرى مثل صناعة الأدوية والمنظفات والمبيدات الحشرية، وكذلك فى صناعة الزجاج والسيراميك وصناعة الحديد والصلب.

الاستثمار والتطوير:

تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا لتعزيز صناعة الفوسفات وزيادة الإنتاج وتحسين التكنولوجيا المستخدمة، تم إنشاء مشروعات استثمارية جديدة لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرة الإنتاجية لصناعة الفوسفات، كما يتم حالياً تنفيذ أكبر مصنع لحامض الفوسفوريك على مستوى الشرق الأوسط بمنطقة أبو طرطور بالوادى الجديد.