احذروا الإفراط منها.. نصائح "الصحة" لتناول اللحوم في عيد الأضحى

تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك نصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين باتباع نظام غذائي صحي خلال هذه الأيام وتجنب الممارسات الخاطئة في تناول الطعام لعدم الإصابة بالأمراض.

وحذرت وزارة الصحة، من عادات تناول الطعام الخاطئة كما حرصت على تشديد الرقابة على مصادر اللحوم والتي يجب شرائها من أماكن موثوق بها، لتجنب الإصابة بأي عدوى أو مرض محتمل.

وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح وإرشادات طبية للمواطنين، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار خطة التأمين الطبي التي تطبقها الوزارة لضمان سلامة الغذاء، ولحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة، حرصًا على الصحة العامة.

وفي هذا الصدد قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه يجب على المواطنين توخي الحذر أثناء شراء اللحوم خلال عيد الأضحى والتأكد من سلامة مصدرها وعدم شراء اللحوم من أي مكان فقد تكون تعرضت إلى قدر كبير من التلوث والأتربة.

وذكر عبد الغفار بعض التعليمات والإرشادات التي من الممكن أن يتبعها المواطنين للتأكد من سلامة اللحوم أثناء شرائها، فبدايةً هو التأكد من مصدر اللحوم فضلًا عن لون اللحم والذي يعد العلامة الرئيسية للتأكد من سلامة اللحوم.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لون اللحم الطازج هو الأحمر أو الطوبي الفاتح ولون الدهن يكون أبيض وليس غامقًا أو وجود أي بقع لونها غريب لأنه يدل على فسادها أو إصابتها بالأمراض، مع الحفاظ على ختم اللحم.

الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية، أكد أنه يجب الحفاظ على تناول الغذاء والطعام في مواعيد محددة وعدم تناول الطعام في وقت متأخر وفي الليل لأن هذا يصعب من عملية هضم الغذاء ويسبب التخمة وتراكم الدهون في الجسم.

وأوضح بدران، أنه يجب عدم الإفراط في تناول اللحوم الحمراء وتقليل معدل اللحوم والدهون لتجنب الإصابة بعسر الهضم أو الأمراض المتعلقة بالإكثار من اللحوم والدهون مثل النقرس، مستطردًا أهمية شرالمياه بكثرة.

وأكد بدران، أهمية تناول الخضراوات والفواكه لأنها تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن والألياف التي يحتاجها لا سيما في فترة الصيف والحفاظ على تناولها يوميًا.

نصائح وزارة الصحة والسكان لتجنب عسر الهضم في عيد الأضحى