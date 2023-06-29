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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بالشيوخ: 30 يونيو مثلت إرادة مصر التاريخية للحفاظ على هويتها

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن ثورة ٣٠ يونيو مثلت نموذجًا فريدًا في تاريخ الأمة المصرية للقضاء على جماعة إرهابية، حاولت العبث بمقدرات وطننا العزيز، وسعت خلال عام من الحكم لتفكيك مفاصل الدولة، وتعريض الأمن القومي للخطر.

وأضاف المهندس حازم الجندي، في بيان له، أن خروج ملايين المصريين في ثورة يونيو؛ للدفاع عن وطنهم من محاولات الجماعة الإرهابية العبثية لاختطاف الدولة، والتي لاقت استهجانًا من الشعب، ولتصحيح المسار والحفاظ على هوية الدولة المصرية، لتتضافر جهود أبناء الوطن المخلصين، من أجل التصدي لتلك المخططات الخبيثة لطمس الهوية الوطنية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن فلول الجماعة في الداخل والخارج لم تتوانَ، عن محاولاتها الآثمة في زعزعة أمن واستقرار الوطن، إلا أن المصريين وقياداتهم وجيشهم الأبي وأجهزتنا الأمنية كانوا لهم بالمرصاد، وتمكنت مصر من تحقيق نصر ساحق على قوى الشر والظلام، وتابعت مسيرتها من أجل البناء والتنمية في كافة ربوع الوطن.

وتابع الجندى: منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة البلاد، شهدت مصر نهضة اقتصادية واسعة، في كافة أنحاء البلاد، من خلال المشروعات التنموية غير المسبوقة على مختلف الأصعدة.

كما توجه عضو مجلس الشيوخ، بالتحية لأرواح الشهداء من الجيش والشرطة، الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم فداء في سبيل الوطن، قائلًا: ستظل مصر عصية على أعدائها، فقد سجل التاريخ وشهد على مر المواقف والأزمات المختلفة التى واجهها المصريون، أنهم يتمتعون بعزيمة قوية وإرادة صلبة تمكنهم من تحقيق المستحيل.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن 30 يونيو خلصت مصر من حكم جماعة كانت تعمل لصالحها وليس لصالح الوطن. 

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