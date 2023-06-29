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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع فعاليات حملة "100 يوم صحة" خلال عيد الأضحى

حملة 100 يوم صحة
حملة 100 يوم صحة

تابع الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، استمرار فعاليات مبادرة ١٠٠ يوم صحة، والتي تابعت عملها خلال صلاة عيد الأضحى المبارك وعلى مدار اليومين، من خلال فرق المبادرات الرئاسية (متحرك - ثابت) حيث تم خلالها فحص صحة المرأة - والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي - الأم والجنين - السمعيات - التقزم والأنيميا - كبار السن - قلبك أمانة.

كما صاحب عمل فرق المبادرات نشاط مكثف لفرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي، وذلك تنفيذًا لتعليمات طارق راشد، محافظ الغربية.

وأعلن الدكتور محافظ الغربية، عن استقبال مجازر المحافظة لجميع الذبائح بالمجان وذلك ضمن خطة المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يتم ذبح الأضاحي بالمجان وتقديم كافة الخدمات البيطرية من خلال أطباء مديرية الطب البيطري المتواجدين بتلك المجازر، بدءا من اليوم وحتى نهاية عيد الأضحى المبارك.

محافظ الغربية يتابع فعاليات حملة يواكيم لوف يوم صحة خلال عيد - موعد صلاة عيد الأضحى 2023

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