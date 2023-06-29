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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين عام "حماة الوطن": أهداف الجمهورية الجديدة امتداد لثورة 30 يونيو

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

هنأ النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم ورجال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المدنية بالذكرى العاشرة على قيام ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال اللواء طارق نصير في بيان له اليوم الخمس، إن ثورة 30 يونيو تمثل انتصار لإرادة الشعب أيدتها القوات المسلحة وهي نموذج للثورات السلمية في العصر الحديث فيما حملته من أهداف يتم تحقيقها على أرض الواقع.

وأضاف نصير أن عودة الأمن والأمان والاستقرار لمصر عقب ثورة 30 يونيو نابع من الجهود التي بذلها رجال مصر الأوفياء من أبناء قواتها المسلحة وشرطتها المدنية الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل استقرار وطنهم ونجاح ثورتهم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ على أن أهداف الجمهورية الجديدة تمثل امتدادا لأهداف ثورة يونيو وما حققته مصر من نجاحات على مستوى التنمية والبناء حتى أصبح تجسيدا حقيقيا لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.

وأوضح أن ما تشهده جلسات الحوار الوطني في الوقت الحالي يمثل انفتاح على كافة القوى الوطنية من أجل المساهمة في بناء الوطن واستكمال أهداف ثورتها المجيدة .

ونوه إلى أن المبادرات الرئاسية بكافة أنواعها وما حققته من نتائج ملموسة وواقعية على أرض الواقع تمثل تجسيدا حقيقيا من رئيس إنسان يشعر بآلام المواطن المصري وما كان يعانيه في الماضي حتى أصبح لا وجود له في الوقت الحاضر.

وطالب نصير الشعب المصري الوقوف خلف القيادة السياسية التي رسخت لعهد جديد وصولا إلى الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية الشاملة والمستدامة.

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