الأقباط الكاثوليك تهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

أصدر الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بيان اليوم لتهنئة رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وقال الأنبا إبراهيم إسحق في بيان اليوم: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري.

وأضاف أنه تؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر صلاتها وتعضيدها لكافة قيادات الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى يوفقكم الله القدير فيما هو صالح للبلاد، كما تتمنى أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب... حفظ الله مصر وشعبها العظيم".