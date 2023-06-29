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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: ريال مدريد يدرس استعارة مهاجم يوفنتوس هذا الصيف

فلاهوفيتش
فلاهوفيتش

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن ريال مدريد يدرس تغيير وجهته المحتملة في الصيف من كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وأضاف تقرير الصحيفة، أن ريال مدريد يخطط لاستعارة دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس في ظل صعوبة التعاقد مع كيليان مبابي خلال هذا الصيف.

فلاهوفيتش كان اسمه ضمن الأسماء التي يضعها الميرنجي لتعويض ريحل كريم بنزيما عن صفوف الفريق للدوري السعودي.

صاحب الـ23 عامًا لعب موسمه الثاني مع يوفنتوس، حيث شارك في 63 لقاء بجميع المسابقات وسجل 23 هدفًا.

وكان اليوفي تعاقد مع الدولي الصربي منذ عامين قادمًا من فيورنتينا في صفقة قياسية بلغت 80 مليون يورو.

وتصاعدت مرة أخرى أزمات مبابي مع باريس سان جيرمان بعدما كشف النقاب عن طلب مبابي من إدارة النادي عدم تفعيل شرط تمديد عقده لعام إضافي بعد نهايته، ورغبته في الرحيل عن النادي، وهو ما أكده اللاعب في بيان رسمي عبر وكالة الأنباء الفرنسية.

وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية قبل قليل برغبة مبابي، في الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ريال مدريد كيليان مبابي مبابي فلاهوفيتش يوفنتوس

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