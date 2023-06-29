نص إحالة المتهم بهتك عرض طفل مدينة نصر للجنايات

حصلت " الدستور" على نص أمر إحالة المتهم بهتك عرض طفل في مدينة نصر في القضية رقم 14059 لسنة 2022 جنايات أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2051 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم "أ.ع " بهتك عرض المجني عليه الطفل "ريان.م " بالقوة والتهديد بأن استدرجه الي مكان بعيد عن أعين الناس بدعوى قيامه بتنظيف محل عمله، وما إن غفل الأخير حتى كبّله بالحبال وشل حركته وأشهر في مواجهته سلاح أبيض "سكين" هدده باستعمالها وحسر عنه ملابسه وارتكب جرمه والتقط بهاتفه الشخصي صورًا له عاريًا على النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف أمر الاحالة قيام المتهم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بأن التقط له صورًا وهو في أوضاع مخلة بالآداب بهاتفه المحمول المضبوط وكان ذلك في مكان خاص، وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم عرض أمن وأخلاق وصحة وحياة الطفل المجني عليه للخطر.

وكشفت شهادة معاون مباحث مدينة نصر بالتحقيقات بأنه انتقل لفحص البلاغ محل الواقعة وبمواجهة المتهم بما الشهود أقر له بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وبتفتيشه عثر معه على هاتفه المحمول وعليه صور المجني عليه عاريًا، مضيفًا أن تحرياته توصلت لصحة الواقعة.