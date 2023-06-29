"كرشة وكبدة".. حلويات اللحوم عشق المصريين في العيد الكبير

عيد الأضحى من أعظم الأعياد الإسلامية التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، وهو يوافق اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ويستمر لأربعة أيام، في هذا العيد، يقوم المسلمون بذبح الأضاحي تقرباً إلى الله تعالى واتباعاً لسنة إبراهيم عليه السلام، ويتصدقون بجزء من لحومها على الفقراء والمحتاجين.

ومن المعروف أن المطبخ العربي يتميز بتنوع وغنى أطباقه، وخاصة في المناسبات والأعياد، وفي عيد الأضحى، تبرز بعض الأطباق التي تستخدم فيها أجزاء مختلفة من الأضحية.

وتعد حلويات اللحوم، والمتمثلة في الكرشة والفشة والممبار، من الأطعمة الشهية، والتي تستقطب الكثير من المصريين، ففي السطور التالية نرصد أشهرها.

الكبدة:

تعتبر الكبدة من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، حيث يمكن تحضيرها على الطريقة الإسكندراني، أو بانية مقلية بالزيت، حيث تقدم مع الليمون، والخبز الطازج.

الكرشة:

هي عبارة عن معدة الخروف أو البقرة التي تُغسل جيداً وتُقطّع إلى شرائح رقيقة، ثم تُسلق في ماء مالح مع بهارات مختلفة، ثم تصفى وتقلى في زيت ساخن حتى تصبح مقرمشة، حيث تقدم الكرشة مع خلطة من الثوم والخل والكزبرة، أو مع صلصة من الطحينة والليمون.

الفشة:

عبارة عن رئة وكبدة وقلب الخروف أو البقرة التي تغسل جيدا وتسلق في ماء مالح مع بهارات مختلفة، ثم تُصفى وتُقطّع إلى قطع صغيرة، ثم تقلى في زيت ساخن حتى تصبح ذهبية.

الممبار:

هو عبارة عن أمعاء الخروف أو البقرة التي تُغسل جيداً وتفرغ من محتواها، ثم تحشى بخلطة من الأرز المسلوق والكبدة المفرومة والبصل والثوم والجزر والزبيب والصنوبر والفستق والكزبرة والنعناع والكركم والكمون والفلفل، ثم تخاط بإبرة خاصة، ثم تسلق في ماء مالح مع بهارات مختلفة حتى تستوي.

لحمة الراس:

وهي عبارة عن رأس الخروف أو البقرة التي تغسل جيدا وتسلق في ماء مالح مع بهارات مختلفة، ثم تُصفى وتُشوى على الفحم أو في الفرن حتى تتحمر، تُقدم لحمة الرأس مع خلطة من الثوم والخل والكزبرة، أو مع صلصة من الطحينة والليمون.