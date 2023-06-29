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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط ورئيس "وسط الصعيد الثقافى" يبحثان استعدادات احتفالات "30 يونيو"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضياء مكاوى رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى، وبعض مسئولى فرع ثقافة أسيوط، لمناقشة استعدادات الإقليم لاحتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتفعيل الأنشطة الثقافية بقصور الثقافة والمكاتبات المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة.

واستعرض المحافظ خطة إقليم وسط الصعيد الثقافى للاستعداد لاحتفالات الذكرى الـعاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة واحتفالات عيد الأضحى المبارك التى سيتم تنظيمها، غدا الجمعة، بمسرح قصر ثقافة أسيوط الساعة الثامنة مساء، بحضور كافة القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، بالإضافة إلى الاحتفالات المختلفة بمختلف قصور الثقافة ومكتبات الطفل المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة، لإدخال البهجة والسعادة على المواطنين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.


وأكد محافظ أسيوط دعمه الكامل للأنشطة الثقافية والفنية التي تقام بقصور الثقافة وبمختلف مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أهمية الثقافة في بناء الإنسان وخلق أجيال ذات عقلية ثقافية مستنيرة تسهم في بناء مصر، وأهمية المعارض الثقافية والفنية التى تقيمها قصور الثقافة بالمحافظة والتى تضم كتبا وأعمالا فنية في المجالات المختلفة يتم بيعها للجمهور بأسعار مخفضة لبناء الفكر وتحصين الوعي وتهذيب السلوك ونشر ثقافة القراءة بين الجميع باعتبارها إحدى أدوات القوى الناعمة للمساهمة في بناء وتنمية المجتمع، مشيدا بالعروض الفنية والمسرحية التى ينظمها إقليم وسط الصعيد الثقافى بمختلف مؤسساته الثقافية المنتشرة بالقرى والنجوع.

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احتفالات ثورة 30 يونيو احتفالات عيد الأضحى المبارك إقليم وسط الصعيد الثقافي الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الإدارة المركزية الأنشطة الثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو الصعيد الثقافى العروض الفنية والمسرحية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بعيد الأضحى المبارك بقري ومراكز المحافظة

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