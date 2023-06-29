الأمم المتحدة: تحتفل باليوم العالمى لحماية نهر الدانوب

ذكرت الأمم المتحدة أن اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوب التابعة لها، تحتفل اليوم الخميس، باليوم العالمي لحماية نهر الدانوب لعام 2023.

وذكرت الأمم المتحدة- في بيان- أن الاحتفالات يشارك فيها حوالي 79 مليون شخص في 14 دولة من دول حوض نهر الدانوب، وتتم فعاليات الاحتفال في الهواء الطلق على ضفاف الدانوب.

وأوضح البيان أن تخصيص يوم لنهر الدانوب تم لأول مرة في عام 2004 ضمن الاحتفال بالذكرى السنوية للتوقيع على اتفاقية حماية نهر الدانوب في 29 يونيو 1994 في صوفيا عاصمة بلغاريا، مشيرًا لدور نهر الدانوب وروافده في توفير المياه والغذاء والطاقة والترفيه والمعيشة.

من جانبها، قالت الأمينة التنفيذية للجنة الدولية لحماية نهر الدانوب بيرجيت فوجل- في تصريح اليوم- إن الهدف من تخصيص يوم لحماية نهر الدانوب هو إلهام الأفراد والمجتمعات لاتخاذ إجراءات من أجل مستقبل مستدام، داعية خلال احتفالات العام الجاري، للمساعدة في جعل حوض نهر الدانوب المشترك أكثر نظافة وصحة وأمانًا للأجيال الحالية والمستقبلية.

وحذرت من أن حوض نهر الدانوب يشهد المزيد من مخاطر الجفاف المتكررة وانخفاض مستويات المياه في الأنهار، معتبرة أن هذه التغيرات ناتجة عن التغيرات في أنماط هطول الأمطار وزيادة التبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتأثير تغير المناخ.

وطالبت بالعمل على اتخاذ إجراءات هادفة للتخفيف من آثار تغير المناخ، موضحة أن اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوب تعمل بنشاط لفهم ومعالجة الاحتياجات العابرة للحدود المتعلقة بالجفاف وانخفاض مستويات المياه.

يشار إلى أن اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوب هي منظمة دولية تتكون من 14 دولة، وتم إنشاؤها في عام 1998، ونمت لتصبح واحدة من أكبر وأنشط الهيئات الدولية في أوروبا العاملة في مجال إدارة أحواض الأنهار.