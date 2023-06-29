وزير الأوقاف يسأل "دعاة الحرية": أين حق الإنسان فى احترام معتقده؟

وجّه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، سؤالا بشأن موافقة السلطات السويدية لمتطرف على تنظيم فعالية لحرق "المصحف الشريف"، خصّ به دعاة الحرية وأدعياء حقوق الإنسان والباحثين عن العيش المشترك والداعين إلى تسامح الأديان الذي نظل وسنظل نؤمن به إلى أن نلقى الله تعالى، كون الإيمان بحرية المعتقد والاحترام المتبادل لاختيار الإنسان لمعتقده وحريته في إقامة شعائر دينه وترسيخ أسس العيش المشترك بين الناس جميعا دون تمييز جزء راسخ في عقيدتنا.

وقال وزير الأوقاف، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لكننا نسأل كل الصامتين من أدعياء حقوق الإنسان: أين حق الإنسان في احترام معتقده عند هؤلاء؟، وهل يجرؤ أحد منهم أو تسمح سلطاتهم مثلا بهذا الفعل تجاه أي كتاب سماوي آخر؟، وماذا لو كان مثل هذا الفعل تجاه دين آخر قد صدر- لا قدر الله- عن مسلم؟، هل كنتم ستعدون ذلك إرهابا وتطرفًا أو حرية رأي؟، إننا في حاجة إلى وقفة جادة وصادقة مع أنفسنا أولًا، ثم العمل العربي والإسلامي المشترك لرفع صوتنا عاليا وقويا في المحافل الدولية لمواجهة ازدواجية المعايير بقوانين رادعة لمن تسول له نفسه العبث بأمن العالم وسلامه، العالم كل العالم دون تمييز".

وتابع وزير الأوقاف: "إنه لا بديل للبشرية من سلام حقيقي يحترم آدمية الإنسان، ولا يقسّم الإنسانية إلى سادة وعبيد في وقت لا رجعة فيه لأزمنة العبودية المقيتة أو الاستعباد تحت ما كان يسمى زورا وبهتانا بالاستعمار، فلو أنفقت البشرية على التنمية والحماية الاجتماعية للمهمشين معشار ما تنفق على الحروب لتغير وجه العالم وعمّه السلام والأمان".

من جهته، دعا الأزهر الشريف كافة الشعوب الإسلامية والعربية وأصحاب الضمير الحي لتجديد مقاطعة المنتجات السويدية، نصرةً للمصحف الشريف كتاب الله المقدس، وذلك بعد تكرار الانتهاكات غير المقبولة تجاه المصحف الشريف، والاستفزازات الدائمة لجموع المسلمين حول العالم تحت لافتة حرية الرأي والتعبير الزائفة.

كما دعا الأزهر حكومات الدول الإسلامية والعربية لاتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه تلك الانتهاكات التي لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، والتي تحمل إجرامًا وتطرفًا تجاه المقدسات الإسلامية، مشددًّا على أن سماح السلطات السويدية للإرهابيين المتطرفين بحرق المصحف وتمزيقه في عيد المسلمين لهو دعوة صريحة للعداء والعنف وإشعال الفتن، وهو ما لا يليق بأي دولة متحضرة أو مسئولة عن قراراتها.

وقال الأزهر إنه ليأسف من أن تصدر هذه القرارات الداعمة للتطرف من مؤسسات وهيئات لطالما تباهت باحترام التعددية والمساواة، وصورت نفسها حامية للحريات وضامنة لثقافة الاختلاف، في حين يكشف الواقع عن أن هذه الصورة المزيفة لا تعدو إلا أن تكون مجرد شعارات، وأن حقوق المسلمين في هذه الدول- بالنظر لغيرهم من مواطني الديانات الأخرى- لا زالت محل نظر!.

وطالب الأزهر دور الفتوى وهيئات الإفتاء في العالم كله بإصدار فتوى حاسمة بوجوب مقاطعة المنتجات السويدية ومنع التعامل معها، أيًّا كان نوعها؛ إظهارًا لاعتزاز المسلمين بكتابهم ومقدّساتهم، وهو أقل ما يجب على شيوخ الإفتاء في العالم العربي والإسلامي تجاه المصحف الشريف.