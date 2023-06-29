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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

منح مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية جائزة روبرت لين كارول

هشام سلام
هشام سلام

أعلنت جامعة المنصورة عن منح الدكتور هشام سلام مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، جائزة روبرت لين كارول (The Robert Lynn Carroll Award ) العالمية، إحدى أكبر جوائز التخصص في العالم، لعام 2023 من جمعية الحفريات الفقارية  (SVP) بالولايات المتحدة الأمريكية وهي المنظمة الأكبر عالميا في علم الحفريات الفقارية.

وأشارت الجامعة إلى أن الجائزة تُمنح لعالم واحد فقط على مستوى العالم سنوياً، تقديراً للتميز العلمي والإسهامات الواضحة في هذا المجال.

جدير بالذكر أن الفائز لا يتقدم لهذه الجائزة، ولكن يتم ترشيحه سراً (دون علمه)، ولشدة التنافسية جرت العادة أن يتم الترشح لها عدة مرات، لكن لسلّام بصمة واضحة في إثراء مجال الحفريات الفقارية ليس فقط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بل في العالم، لذا فاز بها من أول مرة يتم ترشيحه لها. 

وأوضحت أنه من كواليس الجائزة أنه قد تم ترشيح الدكتور هشام سلام من قبل ثلاثة علماء من جامعات أجنبية مرموقة إلى جانب أربعة من طلاب الفريق البحثي "سلام لاب"، ومن المقرر أن يتم تسليم الجائزة بالملتقي السنوي للجمعية والمزمع عقده في أكتوبر القادم بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية مع حضور كثيف متوقع لعلماء الحفريات الفقارية حول العالم.

وبحصول الدكتور هشام سلام علي الجائزة هو تكليلا لجهوده التي كرسها لسنوات عدة في إنشاء أول مدرسة علمية للحفريات الفقارية في مصر والشرق الأوسط، وتأتي الجائزة أيضا باعتراف من جمعية الحفريات الفقارية بأن الفريق المصري سلام لاب يسير بخطى ثابتة وفق المعايير العالمية لعلم الحفريات الفقارية.

جامعة المنصورة المنصورة الدكتور هشام سلام مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية جائزة روبرت لين كارول

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