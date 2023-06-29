Watch It تعلن عن موعد عرض حلقة أمير عيد ببرنامج "Sold Out"

أعلنت منصة Watch It الرقمية عن موعد عرض حلقة النجم أمير عيد مطرب فريق “كايروكي” بالبرنامج "Sold Out".

ومن المقرر أن تعرض حلقة أمير عيد ببرنامج "Sold Out" يوم الجمعة المقبل الموافق 30 يوليو الجاري، ويحاوره الإعلامي محمود سعد، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر صباحا.

وكانت حلقة النجم أمير عيد ببرنامج "Sold Out" صورت الفترة الماضية على خشبة مسرح أركان بلازا بمدينة السادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من الجمهور الذين تفاعلوا معه أثناء حواره مع الإعلامي محمود سعد ووجهوا له العديد من الأسئلة.

كانت الحلقة السابقة من المشروع قد حققت نجاحا كبيرا للغاية من خلال المحور الحواري حيث حلت النجمة منى زكي ضيفة على الإعلامي محمود سعد، وأدلت بالكثير من التصريحات التي تصدرت بها التريند على مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقاتها الفنية والشخصية وأصبح المشروع الترفيهي من أهم المشروعات خلال الأسابيع القادمة ومن المقرر أن يقدم الكثير من المفاجآت خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن تجربة Sold Out تعد هي الأولى من نوعها في مصر، حيث تقدم عروضا ترفيهية كاملة لايف على مسارح مصر المختلفة، في خطوة هدفها تطوير العروض الحية بحضور الجمهور من كل الأعمار، وتتنوع عروض Sold Out بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy، وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

ويعرض للمطرب أمير عيد في الوقت الحالي الجزء الثاني من مسلسل “ريفو” عبر منصة Watch It الرقمية وانطلقت أولى حلقاته يوم 21 يوليو، والمسلسل يشارك في بطولته كل من صدقي صخر وعدد كبير من النجوم، بعد أن تصدرت الحلقتان الأولى والثانية الترند خلال الفترة الماضية بمشاركة كل من تامر هاشم، والفنان الشاب حسن أبوالروس، والفنانة ركين سعد، والفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.