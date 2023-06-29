كواليس تصوير فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان ونيللى كريم (صور)

كشفت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي «ع الزيرو» الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم عن عدد من الصور لكواليس التصوير داخل اللوكيشن.

وظهر في الصور كل من النجم محمد رمضان برفقة المخرج ماندو العدل، والنجمة نيللي كريم، والفنان إسلام إبراهيم، والنجمة جومانا مراد.

وكان من المفترض طرح فيلم «ع الزيرو» ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الحالي إلا أن الشركة المنتجة للعمل أعلنت الفترة الماضية تأجيل طرح الفيلم بالسينمات لعدم الانتهاء من تصويره وضيق الوقت ليتم طرحه خلال موسم صيف 2023.

ونشرت الشركة المنتجة بيانا وضحت فيه أسباب خروجه من الموسم وجاء البيان كالتالي: «نظرا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ع الزيرو ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاج وموسيقى تصويرية ومكساج وحرصا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احتراما لتاريخها ولنجوم الفيلم ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر وفي نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة».

واختتم البيان: «فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقيت لاحق سوف يتم الإعلان عنه فيما بعد إن شاء الله».

تدور أحداث فيلم "ع الزيرو"، فى إطار أكشن اجتماعي، حول شاب يجسده محمد رمضان، يعمل على "دي جي" تتوفى زوجته ليصبح مسئولا عن رعاية طفله الوحيد المريض، وتتطور الأحداث ليصبح «دراجون» واحدًا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية، ويقع فى حب نيللى كريم، والفيلم يحتوى على العديد من المواقف الكوميدية.

ويشارك في بطولة فيلم ع الزيرو كل من محمد رمضان ونيللى كريم، بالإضافة إلى جومانا مراد، وخالد الصاوي، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، والطفل منذر مهران، وراشد محمد وعدد آخر من الفنانين، وكذلك مجموعة من ضيوف الشرف.

ابطال فيلم ع الزيرو

ابطال فيلم ع الزيرو

ابطال فيلم ع الزيرو

ابطال فيلم ع الزيرو