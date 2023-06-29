استمرار إيداع سائق "لودر" متهم بدهس مهندس بمستشفى الأمراض النفسية

قرر رئيس محكمة القاهرة الجديدة المستشار عصام ماهر، اليوم الخميس، استمرار إيداع سائق "اللودر" المتهم بدهس مهندس حتى الموت، فى مستشفى الأمراض النفسية 45 يوما لبيان مدى سلامة قواه العقلية.

وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، بسكرتارية محمد ناجى، أنه فى الخامس عشر من شهر مايو الماضي تلقت بلاغ بدهس سائق معدةٍ ثقيلةٍ "لودر" مهندسًا بموقع بناءٍ تحت الإنشاء، باستخدام جرافتها، وتم ضبط المتهم و "اللودر" المستخدم في الجريمة

وكانت النيابة قد استكملت تحقيقها بالانتقال لمسرح الواقعة لمعاينته ومناظرة جثمان المجني عليه، واصطحبت عددًا من شهود الواقعة لسؤالهم، واستجوبت المتهم المضبوط الذي أقر بارتكابه الجريمة وأجرى محاكاةً تصويريةً لكيفية ارتكابها.

وأوضحت أقوال شهود الواقعة في التحقيقات أن المجني عليه يعمل مهندسًا بالموقع، بينما المتهم يعمل سائقًا به لرفع مخلفات أعمال البناء باستخدام "لودرٍ" يقوده، وأن المتهم لم يكن يخالط باقي العاملين بالموقع، ولا يوجد أي خلافاتٍ بينه وبين أحدٍ، ولم يسبق رؤية حوارٍ يجري بينه وبين المجني عليه سلفًا أو قبيل الواقعة، ولم تحدث أي مشادةٍ بينهما حينها، وقد تناهى لسمع العاملين بالموقع صراخ المجني عليه فأبصروه ملقًى أرضًا بجوار "اللودر" غارقًا في دمائه وقد فارق الحياة بعدما صدمه المتهم بجرافته عدة مرات متتابعة، فضبطوه وأبلغوا الشرطة.

وباستجواب المتهم فيما هو منسوب إليه من اتهامٍ أقر بقتله المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وقد توصلت التحريات إلى صحة الواقعة، والاشتباه في معاناة المتهم من مرضٍ نفسيٍ.

وعلى ذلك فقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة دماءٍ منه وتحليلها لبيان مدى تعاطيه لأي عقاقير طبيةٍ أو مواد مخدرةٍ، إضافةً إلى ندب مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه لبيان سبب وكيفية حدوث وفاته، مع استمرار التحفظ على اللودر المضبوط.