ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإسكندرية: تنفيذ 206 قرارات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة تم تنفيذ 206 قرارات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه تم استرداد 14 فدانا و11 قيراطا و9 أسهم من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة التعديات على 5000 م من أراضي أملاك الدولة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وكلف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة ومتابعة التنسيق بين جهات الولاية وبين الجهات المعنية بتنفيذ الحملات. 

وشدد على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الازالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ إلى أن الحملات استهدفت إزالة التعديات بأحياء (عامرية أول وثان ، ومركز ومدينة برج العرب، وغرب والجمرك ووسط، ومنتزه ثان)، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ 105 قرارات لازالة التعديات بمركز ومدينة برج العرب، يليه حى عامرية أول الذي نفذ 39 قرارا، ثم حي وسط الذي نفذ 25 قرارا، وبعده حي عامرية ثان الذي نفذ 23 قرارا، ويأتي بعده حي منتزه ثان بإجمالي 11 قرار إزالة، ثم إحياء الجمرك وغرب بعدد 3 قرارات إزالة.

محافظ الإسكندرية الموجة 21 لإزالة التعديات أراضي الدولة 206 قرار إزالة التعديات

الأكثر قراءة

"روان" حديث مواقع التواصل بمشروع تخرج "تمرد": متوقعتش ردود الفعل

رجل يخنق زوجته حتى الموت فى الجيزة: طلبت منى العيدية

ضبط طن و500 كيلو مخللات فاسدة بمصنع فى الغربية

الإسكندرية: تنفيذ 206 قرارات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

جيمى فاردى يرفض اللعب فى السعودية

السكرتير العام المساعد ببني سويف يتفقد المواقف والأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟