الإسكندرية: تنفيذ 206 قرارات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة تم تنفيذ 206 قرارات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه تم استرداد 14 فدانا و11 قيراطا و9 أسهم من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة التعديات على 5000 م من أراضي أملاك الدولة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وكلف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة ومتابعة التنسيق بين جهات الولاية وبين الجهات المعنية بتنفيذ الحملات.

وشدد على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الازالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ إلى أن الحملات استهدفت إزالة التعديات بأحياء (عامرية أول وثان ، ومركز ومدينة برج العرب، وغرب والجمرك ووسط، ومنتزه ثان)، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ 105 قرارات لازالة التعديات بمركز ومدينة برج العرب، يليه حى عامرية أول الذي نفذ 39 قرارا، ثم حي وسط الذي نفذ 25 قرارا، وبعده حي عامرية ثان الذي نفذ 23 قرارا، ويأتي بعده حي منتزه ثان بإجمالي 11 قرار إزالة، ثم إحياء الجمرك وغرب بعدد 3 قرارات إزالة.