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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قوافل "الأحوال المدنية" تستخرج بطاقة رقم قومي و12356 مصدراً مميكنا

قوافل الأحوال المدنية
قوافل "الأحوال المدنية"

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة، وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 6954 بطاقة رقم قومي، و12356 مصدراً مميكناً .

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها وذلك اعتبارا من يوم 4/7/2023 ، في نطاق محافظات ( القاهرة – الجيزة - الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – البحيرة– المنيا – شمال سيناء).

 واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم  على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء. 

 وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل 273 بطاقة رقم قومي و94 مصدراً مميكناً . 

    كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (كبار السن والمرضى وذوى الهمم)ـ وإيفاد مأموريات لـ 4 حالات إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم .

      كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على (مجلس النواب- بعض النوادي الرياضية) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، وتم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ 17 مواطنا ومواطنة.

كما تم إيفاد مأمورية إلى إحدى المؤسسات بمحافظة القاهرة، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي 9 فتيات "من ذوى الهمم" من نزيلات المؤسسة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهن.     

    بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع ، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 109 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة .

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

الاحوال المدنية الرقم القومى

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