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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحيفة "ميدل إيست مونيتور" تستعرض احتفالات المسلمين بعيد الأضحى

احتفالات عيد الأضحى
احتفالات عيد الأضحى

احتفت صحيفة "ميدل إيست مونيتور" البريطانية باحتفالات المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن ملايين المسلمين حول العالم اجتمعوا معًا للاحتفال باليوم الأول من عيد الأضحى، لافتة إلى أن هذا الاحتفال الديني الكبير يحيي ذكرى طاعة النبي إبراهيم لله، لأنه كان على استعداد للتضحية بابنه.

قالت الصحيفة في تقريرها، يحتفل المسلمون بهذه المناسبة بالصلاة والولائم والأعمال الخيرية، ففي هذا اليوم  يضحي الناس ثم يتشاركون اللحوم مع جيرانهم وأفراد أسرهم والمحتاجين.

وقالت الصحيفة أن عيد الأضحى عطلة مهمة في التقويم الإسلامي، يمثل أيضًا تتويجًا للحج السنوي في المملكة العربية السعودية.

قالت الصحيفة في مصر ملأ ملايين المسلمين المساجد في الصباح الباكر لصلاة العيد، كباقي الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ولبنان والكويت والبحرين

وفي تركيا، اجتمع المسلمون بأعداد كبيرة، يرتدون الزي التقليدي، لتقديم صلوات خاصة والاستماع إلى الخطب التي تؤكد على التضحية والرحمة والوحدة في العقيدة الإسلامية، وعقب الصلاة ، تبادل الأهالي والأصدقاء التحية الحارة والتمنيات الطيبة.

وفي أذربيجان، ملأ الناس المساجد في العاصمة باكو لأداء الصلاة، ودعوا من أجل السلام والرفاهية للوطن والعالم الإسلامي.

وفي دول آسيا الوسطى مثل تركمانستان وأوزبكستان ، يحفظ المسلمون صلاة عيد الأضحى في المساجد والمساجد، مع وصول المساجد إلى طاقتها الاستيعابية، تجمع الناس في حدائق وشوارع المساجد، مما أدى إلى إغلاق الشوارع بسبب الإقبال الكبير.

كما رحب المسلمون الذين يعيشون في دول البلقان بما في ذلك البوسنة والهرسك وصربيا والجبل الأسود وكرواتيا ومقدونيا الشمالية وألبانيا وكوسوفو بعيد الأضحى بحماس كبير.

في إدلب، شمال غرب سوريا، احتفل النازحون قسراً والعيش في خيام بعيد الأضحى بعيدًا عن منازلهم لمدة عام آخر.

البوسنة والهرسك الأعمال الخيرية الأضحي المبارك المسلمين حول العالم المملكة العربية السعودية

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