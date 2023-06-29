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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في ثاني أيام العيد.. محافظ مطروح يستقبل القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والأهالي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بديوان عام المحافظة، اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأهالى مطروح لتقديم التهنئة بمناسبة حلول العيد.

واستقبل محافظ مطروح كلا من الأب متى زكريا راعي كنائس مطروح وقيادات الكنيسة  ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات وعدد من عمد ومشايخ المحافظة وعدد من الإعلاميين والشباب  بمطروح.

وكانت احتفلت محافظة مطروح، أمس، بعيد الأضحى المبارك، حيث أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صلاة العيد بالمسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح بحضور العمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ووكلاء الوزارات مديرى المديريات والإدارات وعمد ومشايخ وأهالى مطروح.

وأهدى محافظ مطروح هدايا العيد من لعب وهدايا وعيدية نقدية فئة الـ20 جنيها البلاستيكية  على الأطفال بعد صلاة العيد، مقدما التهنئة للأهالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك ولجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهم وعلى مطروح ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات. 

وأكد محافظ مطروح على ضرورة الالتزام بضرورة الحفاظ على البيئة والصحة العامة والشكل الحضارى والسياحى للمحافظة والالتزام بمنع ذبح الاضاحى بالشوارع والطرقات العامة ،مشيرا إلى فتح المجازر أبوابها  بعدد ٨ مجازر على مستوى المحافظة لاستقبال الاضاحى وذبحها مجانا دون رسوم رسمية. 

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أهالي مطروح الأضحي المبارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ثاني أيام عيد الأضحى المبارك محافظ مطروح

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