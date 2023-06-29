ضبط 4 أشخاص بـ3 كيلو مخدرات فى الإسماعيلية

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى- الأمن العام- الأمن المركزى" والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريتى أمن "كفرالشيخ- الإسماعيلية"، بحملة أمنية استهدفت نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر مراكز شرطة "مطوبس- الإسماعيلية" وقسم شرطة ثان الإسماعيلية بنطاق محافظتى "كفرالشيخ- الإسماعيلية" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، لقيامهم بترويج المواد المخدرة على عملائهم بدائرتى "مركز شرطة الإسماعيلية- قسم شرطة ثان الإسماعيلية"، وبحوزتهم "1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية آلية- طبنجة- بندقية ضغط مزودة بتلسكوب رؤية ليلية- 8 خزن وطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى- 5 هواتف محمول".

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ"590,000" جنيه تقريباً.