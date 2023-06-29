ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 أشخاص بـ3 كيلو مخدرات فى الإسماعيلية

مخدرات
مخدرات

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى- الأمن العام- الأمن المركزى" والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريتى أمن "كفرالشيخ- الإسماعيلية"، بحملة أمنية استهدفت نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر مراكز شرطة "مطوبس- الإسماعيلية" وقسم شرطة ثان الإسماعيلية بنطاق محافظتى "كفرالشيخ- الإسماعيلية" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، لقيامهم بترويج المواد المخدرة على عملائهم بدائرتى "مركز شرطة الإسماعيلية- قسم شرطة ثان الإسماعيلية"، وبحوزتهم "1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية آلية- طبنجة- بندقية ضغط مزودة بتلسكوب رؤية ليلية- 8 خزن وطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى- 5 هواتف محمول". 

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ"590,000" جنيه تقريباً.

مكافحة المخدرات المواد المخدرة

الأكثر قراءة

"ربطوا جثته ورموها في الترعة".. تفاصيل مقتل "يوسف" على يد زوج عمته ونجله

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023.. 13.6 مليون جنيه حصيلة شباك التذاكر في يوم

موعد عودة العمل بالبنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2023

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين في القطاع الحكومي

موعد صرف مكافأة الامتحانات 2023 وشروط استحقاقها

"هكسر عينها عشان تتجوزني".. أقوال والدة طفلة هتك عرضها عامل دليفري بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟