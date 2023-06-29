شيرين تحقق 180 مليون مشاهدة بأغنية "كلها غيرانة" (فيديو)

حققت النجمة شيرين عبدالوهاب نجاحا كبيرا وردود أفعال قوية بأغنية “كلها غيرانة” التي طرحتها في شهر ديسمبر عام 2021 الماضي.

وشهدت أغنية “كلها غيرانة" نسب مشاهدة كبيرة، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وحققت الأغنية ما يقرب من عام حوالي 180 مليون مشاهدة وكانت الأغنية متصدرة ترند “يوتيوب" لفترة طويلة وقت طرحها، خاصة أنها طرحت في وقت كانت شائعات طلاقها من زوجها حسام حبيب رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أغنية “كلها غيرانة” من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي. وتقول كلمات الأغنية: "كلها غيرانة بتحقد والنفسية سواد لو أعدي في حتة أنا مش بسلم من الكومنتات طب أعمل ايه منا ست جميلة ودي كاريزمات أنا بدخل اي مكان بقلبه ده بفضل الله واللي يشوفني على طول بعجبه من غير معاناة في حاجات كده خلقة ربنا مش مجهود عاملاه خلوا اللي يغير مننا يجي ويعمل زينا من غير ما يغل يقل ويضربنا في ضهرنا خلوه يجي في وشنا لو عنده حاجة يقولنا وبلاش بقي شغل قالولنا كفاية كلام عننا الناس طول ما بتتكلم عنك ليك قيمة جايبين سيرتك بالخير أو كانت دايرة نميمة سيبها على الله وفكك طول ما النية سليمة وأنا في المواضيع ده أنا واخده شهادة خبرة سنين وكلام الناس بقى بالنسبالي زي البنزين بيخليني أنور أكتر واثبت أنا مين".