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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال على كورنيش الإسكندرية ثانى أيام العيد

كورنيش الإسكندرية
كورنيش الإسكندرية

شهد كورنيش الإسكندرية إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين يحتفلون بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تجمع عدد من الأسر في منطقتي محطة الرمل وبحري للاستمتاع بأجواء العيد، وانتشر الباعة الجائلون على طول كورنيش البحر وعربات الحنطور، بالإضافة إلى وجود ألعاب للأطفال. 

وهناك رحلات تنزه داخل مياه البحر باستخدام مراكب للاستمتاع بالرحلات البحرية.

وشهدت منطقة قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية، إقبال المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى، للاستمتاع والتنزه ومشاهدة أهم معالم الإسكندرية على شاطئ البحر المتوسط في أجواء عائلية.

كورنيش الإسكندرية
كورنيش الإسكندرية
كورنيش الإسكندرية
كورنيش الإسكندرية
كورنيش الإسكندرية
كورنيش الإسكندرية
استقبال الزائرين الاستعدادات الباعة الجائلين البحر المتوسط الرحلات البحرية أيام عيد الأضحى المبارك

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