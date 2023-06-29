"42 درجة" تمنع أهالى الوادى الجديد من الاحتفال بالعيد نهارًا

تسبب ارتفاع درجة الحرارة في محافظة الوادي الجديد في عدم خروج المواطنين من منازلهم للاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، واقتصار الاحتفال على الليل بعد انخفاض درجات الحرارة.

في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، سجلت درجات الحرارة في الوادي الجديد 42 درجة مئوية في الصباح. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية طقسًا حارًا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدلًا ليلاً في جميع المناطق.



من المتوقع أن يتجه سكان الوادي الجديد إلى الحدائق والمتنزهات والملاهي ليلاً، بعد انخفاض درجات الحرارة، للاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك في مناطق الخلاء والصحراء المكشوفة التي تتميز بأجواء باردة نسبياً وبعيدة عن الضوضاء.

وفي الأول من أيام العيد، احتفل سكان الواحات بذبح الأضحية ومن ثم توافدوا بأعداد كبيرة إلى الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة للاحتفال بالعيد.