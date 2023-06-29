"الهجرة" تكشف إنجازاتها في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنها نظمت العديد من الفعاليات التي استهدفت مواجهة الهجرة غير الشرعية وتشجيع سبل الهجرة الآمنة، كما عملت على توفير العديد من فرص التدريب للمجال في الأعمال الفندقية والحرفية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كما أطلقت حملة “قبل ما تهاجر فكر وشاور” لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتقديم التوعية الكافية لأبنائنا، ما أثمر عن توقفها بشكل كامل في العام 2016.

وأوضحت أنه تم اعتماد عدد 574 مدربا معتمدا من ممثلي وزارات ضمن برنامج اعتماد مدربين للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، بالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية ذات طبيعة العمل الميدانية بالمحافظات المستهدفة، لترشيح أفضل الكوادر لديها للمشاركة بتلك الدورات، بهدف إعدادهم كمدربين للتوعية والتثقيف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، والبدائل الإيجابية البديلة عن الهجرة بصورة غير شرعية.

وأكدت أنه تم تنفيذ برامج لتوعية طلاب وطالبات الصف الأول والثاني والثالث الثانوي الفني لاعتبارهم الفئة الأكثر استهدافا للهجرة غير الشرعية في محافظات (البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط).

كما تم تنفيذ تدريب 1000 شاب مهنيا بإجمالي 41 دورة في 7 محافظات هي كفر الشيخ، دمياط، الفيوم، المنيا، سوهاج، أسوان، البحيرة، بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، في حين تم تنفيذ 69 دورة لـ1725 شابا وقاصرا وأمت من أبناء محافظات الأقصر، قنا، بني سويف بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

كما تم تأهيل وتدريب مدرّسي المدارس المجتمعية ذات الفصل الدراسي الواحد في محافظة الأقصر على التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة حيث تم استهداف 24 مدرسة / ميسرة من المدارس المجتمعية كمرحلة أولى.

تم تنفيذ توعية 1800 من الأمهات والقصر بإجمالي 30 دورة توعية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنظمة الدولية للهجرة بـ7 قرى، كما تم توعية 335 شابا من الشباب المقبوض عليهم “هجرة غير شرعية” بمنفذ السلوم الحدودي وإجراء مسح ميداني عليهم للتعرف على أهم العوامل النفسية والاجتماعية المؤثرة في قرار السفر بصورة غير شرعية.

وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ تم الانتهاء من تسليم قروض صغيرة لتنفيذ عدد من المشروعات المقترحة منهم لـ100 أسرة من الأسر التي تم توعيتها من مخاطر الهجرة غير الشرعية في محافظتي قنا والأقصر، كما تم تسليم 100 عقد عمل لمئة سيدة في هاتين المحافظتين بمجال التعبئة والتغليف، كما تم عقد 15 دورة توعية لـ 375 شابًا من طلاب وخريجي التعليم الفني في محافظة الغربية بمركزي زفتي والشنطة.

"مراكب النجاة" تصل إلى بر الأمان:

وأشارت الوزرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أطلق مبادرة "مراكب النجاة" في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، وجاء تكليفه لوزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل هذه المبادرة؛ المعنية بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

ووضعت وزارة الهجرة استراتيجية متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية، تضمنت التوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة وهي: الفيوم والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وقنا وسوهاج.

كما أعدت الوزارة خطة عمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، شملت توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية؛ لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة.

وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.

وجاء تنفيذ المبادرة من خلا إجراء زيارات ميدانية للمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية وعددهم 14 محافظة على مستوى الجمهورية، وبدأ الزيارات بمحافظات الفيوم، والبحيرة، والغربية، وكذلك المنيا التقت خلالها وزيرة الهجرة بـ 25 ألف فرد من خلال اللقاءات الجماهيرية المباشرة بسيدات وشباب وطلاب المحافظات استهدفت فيها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

كما تمت زيارة عدد من القرى المنتجة بهذه المحافظات لدعم أصحاب الحرف بها، وتم الاتفاق على الاستفادة من المصريين في الخارج الأكثر خبرة في تعزيز مهارات أصحاب الورش والمصانع.

كما تم تنفيذ برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الهجرة الآمنة للشباب والاسر:

▪ تم تنفيذ أكثر من 68 برنامج تدريبي لإعداد مدربين بإجمالي عدد (3334) مستفيد بعدد 10 محافظة بالتعاون مع الكنيسة المصرية والمجلس القومى للمرأة وشباب الجمعيات الأهلية .

▪ تم تنفيذ عدد (300) دورة تدريبية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بإجمالي عدد (7483) مستفيد بعدد 16 محافظة بالتعاون وزارة الإسكان والكنيسة المصرية والمجلس القومى للمرأة.

▪ جاري تنفيذ عدد ( 28 ) برنامج توعية للشباب من الفئة العمرية من 16 الي 45 سنة بإجمالي ( 902 ) مستفيد

تم تنفيذ عدد (210) برنامج تدريبي للتأهيل والتدريب على المهن وفرص العمل وريادة الأعمال بمشاركة عدد (4935) مستفيد بعدد 16 محافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجلس القومى للمراة)

حملات طرق الأبواب واللقاءات الجماهيرية والزيارات الميدانية

▪ تم تنفيذ عدد (31) لقاء جماهيري يإجمالي عدد (19614) مستفيد

▪ تم تنفيذ عدد (39) حملة طرق أبواب لتوعية الشباب والاسر لعدد (183) قرية. بإجمالي عدد (1935160) مستفيد.

▪ تم تنفيذ عدد (7) قوافل طبية بإجمالي عدد (3783) مستفيد في عدد (6) محافظات وهم ( بني سويف، الدقهلية، الفيوم، أسوان، الشرقية، المنوفية).

▪ تم تنفيذ عدد (18) قافلة طبية بإجمالي عدد (1614) مستفيد في عدد (9) محافظات وهم (بني سويف، الدقهلية، الفيوم، كفر الشيخ، أسيوط، المنيا، الغربية، البحيرة) بالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الاسكان ووزارة الصحة بشأن تنفيذ مبادرتي حياة كريمة ومراكب النجاة.

تنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي وتأهيل وتشغيل الشباب:

▪ استفادة عدد (1819) مستفيد من البرامج التنموية والتأهيل والتدريب الحرفى وبرامج ريادة الأعمال بعدد (12) محافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين حياة كريمة ومراكب النجاة.

▪ تم إعداد دليل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.

▪ تم إعداد دليل تدريبي للمتدرب للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية "بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

▪ تم إعداد دليل تدريبي للمتدربين من الرائدات الريفيات – مخصص للرائدات الريفيات الذين تم تأهيليهم وتثقيفهم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة