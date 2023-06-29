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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بذكرى 30 يونيو: يوم فخر سيظل خالدًا أبد الدهر

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وجاء في نص برقية التهنئة: "في تاريخ الأمم والشعوب أيام فخر تظل خالدة أبد الدهر، ويوم الثلاثين من يونيو أحد أهم هذه الأيام في تاريخ بلادنا الحبيبة".

 وتابع رئيس مجلس النواب: "ذلك اليوم الذي فرض فيه الشعب المصري العظيم  ومن خلفه كافة مؤسساته الوطنية إرادته في الدفاع عن هويته، واسترداد دولته، وإنقاذها من الفوضى والانهيار، على يد قوى الشر التى أرادت النيل من أمن هذا الوطن ومقدراته".

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: «وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة، يشرفني أن أتقدم إليكم - سيادة الرئيس- بخالص التهاني، وأطيب الأمنيات بدوام الصحة والعافية، سائلا العلي القدير أن يبارك جهودكم من أجل عزة ورفعة مصر، وأن يقي بلادنا وشعبها الأبي من كل سوء.. وكل عام وسيادتكم بخير".

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