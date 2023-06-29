مواعيد وأسعار متحف جاير أندرسون في عيد الأضحى

تستقبل المتاحف المصريين في إجازة عيد الفطر المبارك، لأخذ جولة في التاريخ أو استكشاف آثار حقبة بعينها، حيث تعد المتاحف أماكن ترفيهية وتاريخية تجذب إليها العديد من الزوار لقضاء وقت ممتع بها.

وهنأ متحف جاير أندرسون، المصريين بمناسبة عيد الأضحى، موضحا جانب من الزيارات والجولات الإرشادية أول أيام عيد الأضحى للمتحف.

مواعيد وأسعار تذاكر المتحف:

️يرحب المتحف بالزائرين يوميًا على مدار الأسبوع من الساعة ٩ صباحًا وحتى الساعة ٥ مساءً، وبالنسبة لأسعار التذاكر فجاءت كالتالي:

- المصريين والعرب:

الزائر: 10 جنيهات مصريا

الطالب: 5 جنيهات مصريا

- الأجانب:

الزائر الأجنبي: 60 جنيها مصريا

الطالب الأجنبي: 30 جنيها مصريا

متحف جاير أندرسون

يعود المتحف إلى "جاير أندرسون" باشا وهو ضابط إنجليزي أتم دراسته للطب بلندن وعين بالقسم الطبي بالجيش الإنجليزي سنة 1904م، ثم انتقل إلى خدمة الجيش الإنجليزى بمصر سنة 1907م، وفي عام 1935م تقدم "جاير أندرسون" إلى لجنة حفظ الآثار العربية بأن يسكن في البيتين وأن يقوم بتاثيثهما على الطراز الإسلامي العربي، ويعرض فيهما مجموعته الأثرية من مقتنيات أثرية فرعونية وإسلامية وآسيوية، على أن يصبح هذا الأثاث ومجموعته من الآثار ملكاً للشعب المصري بعد وفاتة أو حين يغادر مصر نهائياً، فوافقت اللجنة.

وما أن غادر أندرسون المنزل عام 1942م، حتى نفذت الوصية وآل البيتين وما فيهما إلى مصلحة الآثار العربية التي جعلت منها متحفاً باسم جاير أندرسون.

ويشمل البيت منزلين يرجعان للعصر العثماني في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلادي وقد تم دمجهم في منزل واحد؛ المنزل الأول أنشأه المعلم عبد القادر الحداد سنة (947هـ/ 1545م)، والذي فى تاريخ لاحق انتلقت ملكيته إلى السيدة/ آمنه بنت سالم، والمنزل الثاني أنشأه الحاج/ محمد بن سالم بن جلمام الجزار سنة (1041هـ/ 1631م)، وتعاقبت الأسر على سكنه حتى سكنته سيدة من جزيرة كريت فعرف المنزل ببيت الكريتلية نسبة إليها.

ويضم المتحف 29 قاعة من أهمها ‏الهندية، الصينية، والدمشقية، وكل ‏منها تحتوي على أثاث من نفس طراز اسم القاعة، كما يضم ‏المتحف مجموعة قاعات تتبع عمارة المنزل منها الحرملك، الرجال الشتوية والصيفية، و‏الاحتفالات، بالإضافة إلى مجموعة من القاعات المستحدثة مثل قاعتي أبواب الكريتلية وروائع الكريتلية وغيرها.