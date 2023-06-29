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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "الشيوخ" مهنئًا الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو: ستظل علامة فارقة فى تاريخ الوطن

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

هنأ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى العاشرة  لثورة 30 يونيو.

وقال عبد الرازق في نص تهنئته: «فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ يسعدني أن أبعث إلى فخامتكم أسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة والعطاء بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة والتي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن والتي أظهر فيها المصريون وعيهم بما يحاك لهم، فخرجوا جميعاً ضد قوى الظلام والشر ليردوها خائبة على أعقابها وينقذوا وطنهم».

وأضاف: «وأنتهز هذه المناسبة وأتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء أن يعيدها على سيادتكم بالتوفيق والسداد وعلى مصرنا الغالية بمزيد من الرخاء والازدهار».

واختتم: "حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم . وكل عام وسيادتكم بخير".

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