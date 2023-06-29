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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بـ 5.8 مليون جنيه.. "بيت الروبي" يتصدر إيرادات أول أيام عيد الأضحى

بيت الروبي
بيت الروبي

تصدر فيلم «بيت الروبي» بطولة النجم كريم عبد العزيز، إيرادات شباك التذاكر أول أيام عيد الأضحى المبارك، وحقق أرقاما قياسية تنضم إلى الإيرادات التي حققها الأسبوع الماضي والتي جعلته يدخل الموسم وهو متربع على القمة.

- إيرادات فيلم بيت الروبي

وقال الموزع السنيمائي محمود الدفراوي لـ “الدستور”، إن فيلم بيت الروبي حقق، أمس الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك إيرادات بقيمة 5,834,812 جنيها لتصل كل إيراداته حتى صباح اليوم إلى 26 مليون جنيها و501 ألفا و812 جنيها وهي إيرادات مميزة للغاية خلال الأيام الأولى لأي فيلم.

وفيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبوسريع، محمد السويسي، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى.

 - أحداث الفيلم

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش قضية "السوشيال ميديا"، ومهنة "الإنفلونسر" التي انتشرت الفترة الماضية بشكل كبير، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في إحدى المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، ثم يأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يواجه "السوشيال ميديا"، ويصبح عن طريق الصدفة "إنفلونسر" مشهورا وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.

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