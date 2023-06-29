بالتزامن مع سيامته الكهنوتية.. أبرز المعلومات عن الأب يؤانس لحظي

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، بعيد السيامة الكهنوتية للمونسينيور يؤانس لحظى جيد سكرتير قداسة البابا فرنسيس سابقا.

وفي هذا التقرير نٌستعرض أبرز المعلومات عن سكرتير البابا فرنسيس الأسبق.

- الأب يؤانس من مواليد سوهاج فى 21 يوليو 1975.

- التحق بالكلية الإكليريكية سبتمبر 1993.

- وتمت سيامته الكهنوتية في 29 يونيو 2001، و خدم بكاتدرائية القديس بطرس ببنى سويف .

- في عام 2002 ارسل الى روما و حصل على الماجستير فى القانون الكنسي الشرقي سنة 2004.

- التحق بالأكاديمية الحبرية للخدمة فى دبلوماسية الفاتيكان ، و سنة 2007 حصل على ماجستير العلوم الدبلوماسية و القانون الدولي ثم حصل فى نفس العام على الدكتوراه فى القانون الكنسي .

- عين فى عهد البابا بنديكتوس الـ 16 سكرتيرا لسفارة الفاتيكان بالكونجو و الجابون ثم سكرتيرا لسفارة الفاتيكان بالأردن و العراق .

- عاد الى الفاتيكان ليعينه البابا فرنسيس سكرتيرا شخصيا ثانيا لقداسته و مترجما لتعاليم البابا للناطقين باللغة العربية فى لقاء الأربعاء أسبوعيا .

- فى يوليو 2020 أنهى المنسنيور د. يوأنس لحظي جيد مدته القانونية كسكرتير اول لقداسة البابا فرنسيس، والتي كان من المقرر أن تستمر خمس سنوات إلا أن قداسته قد مدد له سنة إضافية لتصبح ست سنوات من الخدمة كأول سكرتير شخصي من الشرق الأوسط في تاريخ الأحبار البابويين.

- عمل المونسينيور يؤانس ما يقرب من 8 سنوات في أمانة سر دولة الفاتيكان، وكان صوت البابا الناطق باللغة العربية في لقاءات يوم الأربعاء.

- يُعدّ من أكثر المقربين من قداسة البابا فرنسيس ووصلة الربط بين قداسته والشرق الأوسط

- تميز المونسنيور يوأنس بعلاقاته الدبلوماسية الواسعة وارتباطه بالعديد من الشخصيات السياسية لا سيما العربية منها.

- كما عمل كمترجم لبابا الفاتيكان في جميع لقاءات قداسته مع الوفود الرسمية الناطقة اللغة العربية.

- لقبه الموقع الرسمي لمشيخة الأزهر بمهندس العلاقات الإسلامية المسيحية والعلاقات بين الفاتيكان والدول العربية تقديرًا لمجهوداته ولدوره البارز في إحياء ودعم الحوار الإسلامي المسيحي والتي تكللت بتوقيع وثيقة الاخوة الإنسانية من قبل قداسة البابا فرنسيس وفضيلة شيخ الازهر الشريف الدكتور احمد الطيب الامام الأكبر بأبو ظبي ، في أول زيارة بالتاريخ لبابا الفاتيكان لمنطقة شبه الجزيرة العربية

- يعد المونسنيور يؤانس لحظي، أول مصري وشرقي يُعين في منصب السكرتير الخاص لبابا الفاتيكان، وأصدر الفاتيكان قرار تعيينه في 14 أبريل عام 2014.