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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد بهاء الدين شعبان: يوم 30 يونيو يظل الأهم في تاريخ مصر الحديث

أحمد بهاء الدين شعبان
أحمد بهاء الدين شعبان مع الدكتور محمد الباز

قال أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، إن يوم 30 يونيو مهم في تاريخ مصر الحديث، ويظل يوما تاريخيا اجتمعت فيه إرادة الأمة على الوقوف ضد مشروع هدفه الأساسي تغيير هوية الشعب المصري. 

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عبارة "طظ في مصر" التي أطلقها مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية كانت معبرة جدا عن برنامج الإخوان، والذي يتمثل في أن مصر لا تعنيهم، وإنما تعنيهم الإمبراطورية الإسلامية الذين كانوا يسعوا إليها، خاصة في ظل ازدهار مشروع إحياء الدولة العثمانية.

ولفت بهاء الدين، إلى أن 30 يونيو هو يوم مهم، ولايزال له أهمية كبيرة، موضحًا أنه مع مرور الوقت يطغى بعض الهموم، لكن اليوم يظل مهما. 

أحمد بهاء الدين شعبان محمد الباز 30 يونيو مهدي عاكف

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